Аэропорт Волгограда вернулся к приему и выпуску самолетов

Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда, введенные ночью для обеспечения безопасности полетов, сняты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня примерно в 01.30 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.

О снятии всех ограничений в волгоградском аэропорту представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале сообщил в 4.36 мск.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - уточнил он.

По словам Кореняко, за время действия ограничений на запасные аэродромы были направлены два самолета, летевшие в Волгоград.

Напомним, что сегодня ночью на крышу многоэтажного дома в Волгограде упали обломки беспилотника, жители были эвакуированы.

