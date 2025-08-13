×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:41, 13 августа 2025

Аэропорт Волгограда вернулся к приему и выпуску самолетов

Аэропорт Волгограда. Фото: www.volganet.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда, введенные ночью для обеспечения безопасности полетов, сняты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня примерно в 01.30 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.

О снятии всех ограничений в волгоградском аэропорту представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале сообщил в 4.36 мск. 

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - уточнил он.

По словам Кореняко, за время действия ограничений на запасные аэродромы были направлены два самолета, летевшие в Волгоград.

Напомним, что сегодня ночью на крышу многоэтажного дома в Волгограде упали обломки беспилотника, жители были эвакуированы.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
13:16, 13 августа 2025
Волгоградцы получили разрешение вернуться в поврежденный атакой дрона дом
09:21, 13 августа 2025
Минобороны насчитало в регионах ЮФО 23 сбитых дрона
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:34, 13 августа 2025
Жители многоэтажки в Волгограде эвакуированы после падения обломков дрона
02:36, 13 августа 2025
Ограничена работа аэропорта Волгограда
Михаил Серенко. Фото: https://volgograd-trv.ru/news/proisshestvija/99575-v-volgograde-administratora-telegram-kanala-mihaila-serenko-podozrevajut-v-oborote-pornografii.html
13:43, 12 августа 2025
Серенко стал фигурантом четвертого уголовного дела
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Атака дронов. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Copilot
13 августа 2025, 07:55
Три района Ростовской области подверглись атаке дронов

Мужчина. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная программой Copilot
13 августа 2025, 03:35
Житель Кубани оштрафован за песню на украинском языке

Преподаватель, избивавший учеников в медресе в Гудермесе. Фото: "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/crime/173189/
12 августа 2025, 20:55
Учитель частного медресе в Гудермесе попал под следствие после избиения учеников

Следы побоев у подростка. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.instagram.com/p/DLo13qas84B/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12 августа 2025, 17:58
Подросток из Ингушетии отказался от дальнейшей помощи правозащитников

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше