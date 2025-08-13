Жители многоэтажки в Волгограде эвакуированы после падения обломков дрона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На крышу многоэтажного дома в Волгограде упали обломки беспилотника, жители эвакуированы.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью была ограничена работа аэропорта в Волгограде. Местные жители сообщали о нескольких взрывах над городом.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил сегодня об отражении массированной атаки беспилотников на регион.

По его словам, в Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома на улице Ополченской. Проводится эвакуация жителей дома для того, чтобы обломки могли обследовать саперы, пишет телеграм-канал "Регион 34 / Администрация Волгоградской области".