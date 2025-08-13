Жители многоэтажки в Волгограде эвакуированы после падения обломков дрона
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
На крышу многоэтажного дома в Волгограде упали обломки беспилотника, жители эвакуированы.
Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью была ограничена работа аэропорта в Волгограде. Местные жители сообщали о нескольких взрывах над городом.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил сегодня об отражении массированной атаки беспилотников на регион.
По его словам, в Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома на улице Ополченской. Проводится эвакуация жителей дома для того, чтобы обломки могли обследовать саперы, пишет телеграм-канал "Регион 34 / Администрация Волгоградской области".
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.