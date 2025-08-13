Ограничена работа аэропорта Волгограда

Для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на работу аэропорта Волгограда, задерживаются минимум четыре рейса в Москву и Шарм-эль-Шейх.

Как писал "Кавказский узел", предыдущие ограничения в аэропорту Волгограда вводились ночью 7 августа, они были также связаны с обеспечением безопасности. В период действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет.

Сегодня примерно в 01.30 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил в своем телеграм-канале "Представитель Росавиации" Артем Кореняко.

Он также уточнил, что ограничения "необходимы для обеспечения безопасности полетов".

Телеграм-канал Mash сообщил, что из-за угрозы атаки беспилотников в аэропорту задерживаются минимум четыре авиарейса в Москву и Шарм-эль-Шейх.

Жители Красноармейского и Кировского районов Волгограда слышали минимум шесть громких взрывов.

Напомним, что 7 августа министерство обороны Российской Федерации рапортовало о перехвате 26 беспилотников в небе над Ростовской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем.