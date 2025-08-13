×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:36, 13 августа 2025

Ограничена работа аэропорта Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на работу аэропорта Волгограда, задерживаются минимум четыре рейса в Москву и Шарм-эль-Шейх.

Как писал "Кавказский узел", предыдущие ограничения в аэропорту Волгограда вводились ночью 7 августа, они были также связаны с обеспечением безопасности. В период действия ограничений на запасной аэродром был направлен один самолет.

Сегодня примерно в 01.30 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил в своем телеграм-канале "Представитель Росавиации" Артем Кореняко.

Он также уточнил, что ограничения "необходимы для обеспечения безопасности полетов".

Телеграм-канал Mash сообщил, что из-за угрозы атаки беспилотников в аэропорту задерживаются минимум четыре авиарейса в Москву и Шарм-эль-Шейх.

Жители Красноармейского и Кировского районов Волгограда слышали минимум шесть громких взрывов.

Напомним, что 7 августа министерство обороны Российской Федерации рапортовало о перехвате 26 беспилотников в небе над Ростовской и Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Игорь Нагавкин в зале суда. Фото предоставлено Натальей Шишлиной
01:56, 9 августа 2025
Апелляционный суд отказал правозащитнику Богдану в праве участвовать в процессе Нагавкина
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Самолет на взлетной полосе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
03:24, 4 августа 2025
Ограничена работа аэропорта Волгограда
04:47, 2 августа 2025
Жительница Волгограда пожаловалась Бастрыкину на отказ чиновников признать дом аварийным
01:50, 27 июля 2025
Приостановлена работа волгоградского аэропорта
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Преподаватель, избивавший учеников в медресе в Гудермесе. Фото: "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/crime/173189/
12 августа 2025, 20:55
Учитель частного медресе в Гудермесе попал под следствие после избиения учеников

Следы побоев у подростка. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.instagram.com/p/DLo13qas84B/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12 августа 2025, 17:58
Подросток из Ингушетии отказался от дальнейшей помощи правозащитников

Ржавая вода течет из крана. Изображение создано ИИ по запросу "Кавказского узла" в программе Copilot.
11 августа 2025, 19:54
Каспийчане пожаловались на качество воды после отключения

Аслан Камбиев. Фото: Беслан Камбиев https://ru.wikipedia.org/
11 августа 2025, 16:55
Юристы сочли перспективным обжалование оправдательного приговора по делу Камбиева

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше