Жители Суровикино сообщили об атаке БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работа аэропорта Волгограда ограничена, жители города Суровикино в Волгоградской области сообщили о взрывах и пожаре после падения обломков беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", временные ограничения вводились в аэропорту Волгограда ночью 4 августа для обеспечения безопасности. Утром власти региона отчитались об отражении массированной атаки беспилотников на объекты транспортно-энергетической сферы.

В аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это временная мера “для обеспечения безопасности полетов”, сообщил в 1.23 мск сегодня представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Жители города Суровикино в Волгоградской области сообщили, что слышат взрывы в небе, сообщила Baza, опубликовав видео со звуком беспилотника. Горожане утверждают, что слышали громкое жужжание дронов, а затем около 10 мощных взрывов. После падения обломков одного из сбитых беспилотников в одном из районов очевидцы заметили возгорание, пишет Telegram-канал SHOT.

После звуков пролетающих БПЛА и нескольких взрывов в одном из районов города началось возгорание, сообщил со ссылкой на жителей Суровикино “Осторожно, новости”, опубликовав кадры с огненным заревом.

Официальной информации о последствиях атаки и наличии пострадавших власти Волгоградской области по состоянию на 2.55 мск не распространяли. В официальном канале администрации Суровикинского района комментарии о ночной атаке также отсутствуют, при этом днем чиновники напоминали жителям о запрете на съемку и распространение информации о беспилотниках и работе ПВО.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.