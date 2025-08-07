×

02:57, 7 августа 2025

Жители Суровикино сообщили об атаке БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работа аэропорта Волгограда ограничена, жители города Суровикино в Волгоградской области сообщили о взрывах и пожаре после падения обломков беспилотника. 

Как писал "Кавказский узел", временные ограничения вводились в аэропорту Волгограда ночью 4 августа для обеспечения безопасности. Утром власти региона отчитались об отражении массированной атаки беспилотников на объекты транспортно-энергетической сферы. 

В аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это временная мера “для обеспечения безопасности полетов”, сообщил в 1.23 мск сегодня представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. 

Жители города Суровикино в Волгоградской области сообщили, что слышат взрывы в небе, сообщила Baza, опубликовав видео со звуком беспилотника. Горожане утверждают, что слышали громкое жужжание дронов, а затем около 10 мощных взрывов. После падения обломков одного из сбитых беспилотников в одном из районов очевидцы заметили возгорание, пишет Telegram-канал SHOT. 

После звуков пролетающих БПЛА и нескольких взрывов в одном из районов города началось возгорание, сообщил со ссылкой на жителей Суровикино “Осторожно, новости”, опубликовав кадры с огненным заревом. 

Официальной информации о последствиях атаки и наличии пострадавших власти Волгоградской области по состоянию на 2.55 мск не распространяли. В официальном канале администрации Суровикинского района комментарии о ночной атаке также отсутствуют, при этом днем чиновники напоминали жителям о запрете на съемку и распространение информации о беспилотниках и работе ПВО. 

Автор: "Кавказский узел"

