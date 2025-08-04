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07:36, 4 августа 2025

Массированная атака БПЛА отражена в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили массированную атаку беспилотников на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", временные ограничения были введены сегодня в аэропорту Волгограда для обеспечения безопасности.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что пострадавших в результате ночной атаки нет.

"В Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод, энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения р.п. Иловля и близлежащих населенных пунктов. Также зафиксированы очаги возгорания сухой травы, которые оперативно устраняются пожарными службами", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации региона.

Во Фролово в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание технического здания станции Арчеда. Выбиты стекла в двух прилегающих жилых домах. Пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала при этом не пострадала.

"Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, расположенного на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда Фроловского района, работают саперы. Повреждений путей не отмечено", - отметили в администрации.

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Автор: "Кавказский узел"

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