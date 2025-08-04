Ограничена работа аэропорта Волгограда
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Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда для обеспечения безопасности.
Как писал "Кавказский узел", предыдущие ограничения вводились в аэропорту Волгограда 31 июля, они действовали около шести с половиной часов.
Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщил сегодня, около 03.00 мск в своем телеграм-канале "Представитель Росавиации" Артем Кореняко.
По его словам, "ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов".
В ночь на 27 июля в Волгоградской области были уничтожены и перехвачены девять дронов, отчиталось Минобороны РФ. Атака привела к задержке движения поездов в регионе. В аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Это сделано "для обеспечения безопасности полетов", пояснил пресс-секретарь Росавиации. К 07.35 мск ограничения были сняты.
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