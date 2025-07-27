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09:57, 27 июля 2025

18 беспилотников сбиты в Волгоградской и Ростовской областях

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В двух областях ЮФО за ночь сбиты по девять беспилотников, запущенных со стороны Украины. В Волгоградской области атака дронов привела к задержке движения поездов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью атаки беспилотников были зафиксированы в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, а также в Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области. В Каменске-Шахтинском повреждена крыша дома, в хуторе Лесной Каменского района - два автомобиля.

В аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Это сделано "для обеспечения безопасности полетов", пояснил пресс-секретарь Росавиации. К 07.35 мск ограничения были сняты.

С 21.50 мск до 05.20 мск были уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотников, в том числе девять в Волгоградской области и девять в Ростовской, отчиталось в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Брянской, Смоленской, Калужской, Воронежской, Курской, Московской, Нижегородской, Орловской, Тамбовской областях, в Крыму и над акваторией Черного моря.

Нарушено электропитание в контактной сети железной дороги

В Волгоградской области нет раненных в результате атаки, сообщил губернатор Андрей Бочаров. "В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий", - приводятся его слова в публикации в телеграм-канале администрации области.

Контактная сеть железной дороги повреждена в результате атаки беспилотников на станции Жутово в Октябрьском районе, уточнила на своем сайте Южная транспортная прокуратура. "В связи с имеющимися задержками поездов волгоградским транспортным прокурором контролируется соблюдение прав пассажиров", - говорится в публикации.

Компания РЖД, по состоянию на 09.55 мск, не опубликовала в своем телеграм-канале информацию о числе задержанных поездов и сроках задержек.

Напомним, в ночь на 21 июля в результате атаки беспилотников загорелось здание железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области. Это привело к нарушению графика движения пассажирских поездов, как и аналогичный инцидент, произошедший 19 июля на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области.

В ночь на 26 июля атакам беспилотников подверглись Каменск-Шахтинский и шесть районов Ростовской области. В Зимовниковском районе около автодороги в результате атаки дрона сгорел автомобиль, погибли два человека.

В ночь на 24 июля об угрозе атаки беспилотников объявили власти Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, а также мэрии Новороссийска и Анапы. В ту же ночь в Сочи две женщины погибли в результате атаки дрона, еще 11 человек пострадали.

23 июля в больницу Новочеркасска были доставлены две женщины и мужчина, получившие ранения в результате атаки беспилотников.

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Автор: "Кавказский узел"

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