Массовая атака дронов отражена в Ростовской области

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Минувшей ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 26 июля при падении обломком беспилотника получила ранения жительница хутора Лесной Каменского района, где также повреждены дом и автомобиль.

"В Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов. В хуторе Лесной Каменского района повреждены два автомобиля, обломки БПЛА упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы, на улицу Ворошилова", - писал в 6.54 мск в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. В результате падения осколков возгорания не зафиксировано.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 июля в результате атаки беспилотника в Зимовниковском районе Ростовской области погибли два человека, а в Шолоховском районе поврежден жилой дом. 25 июля при атаке беспилотников взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Также взрывом было повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском.

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