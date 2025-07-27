Жительница донского хутора ранена при атаке бесплотников

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При падении обломком беспилотника получила ранения жительница хутора Лесной Каменского района, где также повреждены дом и автомобиль.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 25 на 26 июля в результате атаки беспилотника в Зимовниковском районе Ростовской области погибли два человека, а в Шолоховском районе поврежден жилой дом.

26 июля ближе к полуночи была отражена атака беспилотников на Ростовскую область, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, в хуторе Лесной Каменского района из-за падения обломком БПЛА получила осколочное ранение ноги жительница, она госпитализирована в городскую больницу Каменска-Шахтинского.

Также в хуторе повреждены окна в двухквартирном доме и легковой автомобиль.

По данным министерства обороны Российской Федерации, над регионов уничтожены восемь БПЛА. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

Напомним, 25 июля при атаке беспилотников взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах в хуторе Светлый Каменского района и в селе Песчанокопское. Также взрывом было повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском.