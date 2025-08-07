Миноболроны сообщило об атаках беспилотников в трех регионах ЮФО

26 из 82 сбитых сегодняшней ночью БПЛА были перехвачены в небе над Ростовской, Волгоградской областями, а также над Краснодарским краем.

Как писал "Кавказский узел", мужчина пострадал при падении БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали.

Работа аэропорта Волгограда была ограничена, жители города Суровикино в Волгоградской области сообщили о взрывах и пожаре после падения обломков беспилотника.

с 23.30 мск 6 августа до 6.10 мск утра сегодняшнего утра 10 дронов были сбиты в небе над Ростовской областью, 9 — над Краснодарским краем, 7— над Волгоградской областью, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Налет дронов произошел в двух районах Ростовской области

Ночью в четверг была зафиксирована атака на Чертковский и Миллеровский районы Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

Никто не пострадал, но информация о последствиях уточняется, добавил чиновник.

Аэропорт Волгограда возобновил работу

Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Волгограда. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт, выполнявший рейс в Волгоград», — говорится в сообщении, опубликованном в 7.08 мск.