Житель Краснодарского края ранен в ходе атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина пострадал при падении БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали.

Как писал "Кавказский узел", сегодняшней ночью работа аэропорта Волгограда была ограничена, жители города Суровикино в Волгоградской области сообщили о взрывах и пожаре после падения обломков беспилотника.

Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

"В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь. В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке ", - написал Кондратьев.

Он отметил, что небольшие возгорания после падения обломков были в Красноармейском районе, их быстро ликвидировали, обошлось без пострадавших.

Ранее оперативный штаб региона в своем телеграм-канале сообщал, что обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе. "В станице Новомышастовской фрагменты беспилотника упали в поле, в результате чего произошло возгорание, которое уже ликвидировали. Также в одном из домов выбило остекление", - говорится в сообщении оперштаба.

В Новороссийске зафиксирована атака безэкипажных катеров

В Новороссийске Краснодарского края военные рапортовали об атаке безэкипажных катеров. На берегу была слышна сирена, сообщил ТАСС.

Угроза применения надводных дронов продлилась почти четыре часа и была отменена в 4.51, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. «Опасности для жителей Новороссийска нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночью на 4 августа на нефтебазе в Адлерском районе Сочи в результате атаки беспилотника загорелась цистерна с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Огонь успел распространиться на второй резервуар, после чего сотрудники МЧС потушили пожар.