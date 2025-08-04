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04:23, 4 августа 2025

Потушен пожар на нефтебазе в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Адлерском районе полностью потушена цистерна с топливом, которая загорелась после атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью на нефтебазе в Адлерском районе Сочи в результате атаки беспилотника загорелась цистерна с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Огонь успел распространиться на второй резервуар, после чего сотрудники МЧС локализовали пожар.

В Адлерском районе Сочи полностью потушен пожар на нефтебазе, который произошел после атаки беспилотников, сообщил вечером 3 августа глава города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале.

По его словам, для тушения пожара применялась "пенная атака", чтобы исключить тление, в тушении участвовали 90 человек. 

Из-за пожара на нефтебазе в ночь со 2 на 3 августа было увеличено время ожидания заправки самолетов в аэропорту Сочи. Это привело к тому, что рейсы прибывали вне расписания, а на инфраструктуру аэропорта оказывалась повышенная нагрузка. В связи с этим пришлось скорректировать расписание, ограничив обслуживание до пяти рейсов в час, сообщает "Кубань 24".

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Автор: "Кавказский узел"

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