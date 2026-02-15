×

Кавказский узел

02:57, 15 февраля 2026

Сочинец заявил о нарушении его прав по делу о признании незаконной сделки с землей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Брянской области Нина Кузнецова, которая требовала изъять участок соседа Александра Баталина в сочинском СНТ "Коммунальник", подала кассационную жалобу. Баталин заявил, что многократно обращался за решением апелляционного суда, но ему отказывали, при этом истица его получила.

Как писал "Кавказский узел", жительница Брянской области Нина Кузнецова приобрела участок в сочинском садовом товариществе "Коммунальник" и подала в суд на соседа, требуя проложить через его землю подъездную дорогу. Проезда к купленному соседкой участку никогда не было, заявил истец Александр Баталин. Суд лишил Кузнецову прав на земельный участок в сочинском СНТ "Коммунальник", так как земля была продана по доверенности от умершей владелицы. Кузнецова обжаловала это решение. Апелляционная инстанция подтвердила изъятие участка у Кузнецовой.

Сообщение от члена СНТ "Коммунальник" Баталина А.В. пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 28 июня 2024 года. По его словам, его семья владеет участком земли в садовом товариществе с 1967 года. В августе 2022 года один из участков приобрела "гражданка К.". "С момента создания общества подъезд отсутствовал с учетом сложившегося землепользования, что подтверждается документально <...> К. хочет отменить законные результаты межевания, лишить нас нашего земельного участка и проложить к своему дорогу", - написал автор сообщения.

Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, приложения Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Истица по делу о спорном земельном участке в Сочи Нина Кузнецова подала кассационную жалобу. 14 февраля ответчик - житель СНТ "Коммунальник" Александр Баталин получил по почте копию этой жалобы. Корреспонденту "Кавказского узла" он сообщил, что до сего дня ему в выдаче документов из дела отказывали.

Кассационная жалоба подана представителем Кузнецовой, сочинским адвокатом Андреем Дубовским. В жалобе оспариваются выводы судов о правомерности владения участком и оценка доказательств, а также ставится вопрос о существенных нарушениях норм материального и процессуального права.

Баталин, имеющий юридическое образование, заявил, что усматривает в тексте жалобы «подмену фактических обстоятельств правовыми оценками». «По сути, кассация повторяет доводы апелляции и первой инстанции. Представитель Кузнецовой вновь настаивает на иной трактовке доказательств, однако кассационная инстанция не переоценивает факты, а проверяет правильность применения норм права. Это попытка представить несогласие с выводами суда как нарушение закона», - заявил он, добавив, что истица злоупотребляет правом.

По его словам, в жалобе делается акцент на «неполном исследовании доказательств», однако, как утверждает Баталин, «все документы были предметом рассмотрения, а доводы стороны получили мотивированную оценку».

Особо Баталин указал на процессуальные вопросы, связанные со сроками изготовления апелляционного определения и подачи кассационной жалобы. По его словам, решение апелляционной инстанции от ноября 2025 года он получил только 13 февраля, хотя многократно обращался по поводу его выдачи сначала в краевой суд, а после отказа - в Хостинский районный суд. В крайсуде ему говорили, что дело отправили в Хостинский суд, а в Хостинском суде заявляли до 13 февраля, что дело еще не пришло. 

Баталин удивлен, как Кузнецовой удалось не только получить апелляционное представление, но написать и подать кассацию, в то время как он разыскивал судебный вердикт. «Судя по датам, почему-то Кузнецовой сразу выдали решение крайсуда, в то время как мне постоянно притормаживали его получение. И сама публикация апелляционного определения появилась только спустя два месяца, 11 февраля», - отметил он.

«Я усматриваю в действиях суда нарушение моих процессуальных прав. Мне не направляли своевременно копию апелляционного определения, несмотря на письменное обращение. В декабре я подал письменное заявление о выдаче копии. В аппарате судьи пообещали направить ее до Нового года, но этого сделано не было. Сегодня получил кассацию Кузнецовой, вчера - апелляционное определение. То есть два месяца меня держали в неведении, где дело», - заявил Баталин. 

Независимый юрист Иван Костенко подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что суды часто "играют в пинг-понг" с участниками процесса, отсылая от инстанции к инстанции в поисках судебных актов. При этом они вовремя не публикуют эти судебные акты или вообще не публикуют их, что, естественно, является нарушением.

В данном случае ответчику надо подать возражения на кассацию истицы, где указать не только свою позицию по сути дела, но и отметить, что, своевременно не получив определение суда, ответчик был лишен возможности в течении двух месяцев ознакомиться с документами дела, не зная, где оно находится. При этом возникают вопросы, как истице удалось получить все, чтобы подать кассацию.

«Кассация Кузнецовой получена, но дело еще не назначено», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный в Краснодарском краевом суде.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

