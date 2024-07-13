Сочинец пожаловался на попытку лишить его земельного участка в садовом товариществе

13 июля 2024, 02:36

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Жительница Брянской области приобрела участок в сочинском садовом товариществе "Коммунальник" и подала в суд на соседа, требуя проложить через его землю подъездную дорогу. Проезда к купленному соседкой участку никогда не было, заявил истец Александр Баталин.

Сообщение от члена СНТ "Коммунальник" Баталина А.В. пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 28 июня. По его словам, его семья владеет участком земли в садовом товариществе с 1967 года. "В настоящее время предпринимаются попытки по рейдерскому захвату нашего земельного участка", - сообщил Баталин. По его словам, в августе 2022 года один из участков приобрела "гражданка К.". "С момента создания общества подъезд отсутствовал с учетом сложившегося землепользования, что подтверждается документально <...> К. хочет отменить законные результаты межевания, лишить нас нашего земельного участка и проложить к своему дорогу", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, приложения Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

12 июля в Хостинском районном суде прошло предварительное слушание по иску жительницы Брянской области, которая приобрела участков в СНТ «Коммунальник», к члену товарищества Александру Баталину, где истица через своего представителя заявила требования «признать результаты межевания А. Баталина незаконными и обязать ответчика устранить препятствия в землепользовании».

В случае, если результаты межевания будут признаны законными, истица просит суд «установить сервитут» на часть земельного участка, принадлежащего семье Баталиных.

Александр Баталин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что участок, о котором идет речь в иске, был приобретен его мамой в 1967 году. Ввиду возраста и состояния здоровья она подарила ему этот участок в 2021 году. На участке стоит садовый домик, сарай для подсобного инвентаря, растут многолетние фруктовые деревья, на грядках семья выращивает сезонные овощи. Сам участок расположен на склоне и является оползневой. Семья вложила много средств и сил, чтобы существующий овраг засыпать землей, выровнять участок и засадить его деревьями, которые и держат этот склон.

Территориальные особенности земельного участка были предусмотрены документами планирования и не противоречат законодательству, так как доступ к участку был всегда, а подъезда к нему никогда.

Проблемы, по его словам, начались, когда в 2022 году один из земельных участков один из расположенных неподалеку участков приобрела жительница Брянской области. «На дату совершения сделки купли-продажи в 2022 году доступ к ее земельному участку №35 осуществлялся по проходу по тропе в верхней его части. При этом подъезд к земельному участку отсутствовал с момента создания садоводческого товарищества, так как он не был предусмотрен документами планирования СНТ «Коммунальник». Данные территориальные особенности земельного участка были предусмотрены документами планирования и не противоречат законодательству, так как доступ к участку был всегда, а подъезда к нему никогда», - рассказал Баталин.

Согласно архивным землеустроительным документам от 1967 года, представленным Александром Баталиным, к купленному участку действительно никогда не было подъезда и не могло быть, потому что участки, выдаваемые садоводам в то время, не предусматривали планирование дорог для проезда, так как индивидуальный транспорт в то время был редкость.

Мать Баталина Александра Баталина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что получила участок в СНТ в числе первых, как сотрудница бюро технической инвентаризации. Членами товарищества становились только те, кто работал в системе ЖКХ и соглашался брать запущенные участки без проходов и проездов. «Мы самые первые садоводы сами и нарезали участки. Нас, основоположников товарищества было чуть более полусотни человек. Границами участков были обычные колышки и натянутая веревка. Никаких заборов у нас в то время не было. Тропинки к своим участкам прокладывали тоже сами. Никак подъездов и тем более не было», -поделилась воспоминаниями Баталина.

Ее семье достался участок со сложным рельефом - с большим уклоном, оползневый, с оврагом. «Но мы все равно его взяли. Другие участки были не лучше. Почти все расположены на склоне так называемой «Лысой горы». Я и мой супруг затратили много труда, чтобы его облагородить. Разравнивали склон и излишки земли ссыпали в овраг. Овраг укрепили, высадив там деревья. Когда поменялись законы и стали выдавать свидетельства о собственности и делать кадастровые планы, то культивированный нами овраг по согласованию со всеми структурами вошел в наш участок, так как только мы облагородили его и пользовались как единым участком с 1967 года», - пояснила Баталина.

По ее словам, полученное свидетельство о праве собственности участок никто из соседей никогда не оспаривал, поэтому Баталиной непонятно, почему новая соседка решила, что имеет право отобрать у ее семьи три сотки земли.

По словам Баталиной, в иске соседки указано, что она умерла. «В ее иске написано: "По имеющимся у нас сведениям. Баталина В.М. в 2011 умерла и отношении данного участка наследником стал Баталии А.В.». Но я жива и повторю, что сын не наследовал участок, я ему его подарила в 2021 году, так как в силу возраста мне сложно уже его обрабатывать". Кроме того, по ее словам, в иске указана недостоверная информация о том, что ранее по участку Баталиных к участку соседки проходила дорога. «[Она] видела, какой участок покупает, и к нему она проходила не по нашему участку, а сверху по тропинке, как и бывшая собственница участка 35 Татьяна Харченко, с которой у нас конфликтов никогда не было», - добавила Баталина.

В иске (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что новая соседка приобрела участок в августе 2022 года. «В ходе проведения работ по оформлению земельного участка, а также работ, связанных с организацией подъезда к данному земельному участку, было установлено, что до августа 2008 года к данному участку существовал подъезд. Вместе с тем, как было установлено в августе 2008 года владельцем участка <...> № 34, принадлежащего на тот момент Баталиной В.М. на праве пожизненного наследуемого владения общей площадью 532 кв. м., согласно списку владельцев <...>, а также проведенных кадастровых работ, присоединены не используемые земли, и площадь вновь образованного земельного участка составила 817 кв.м. По имеющимся у нас сведениям. Баталина В.М. в 2011 умерла и отношении данного участка наследником стал Баталин А.В.», - пишет истица. Она потребовала "устранить препятствия в землепользовании" и дать ей возможность проложить дорогу к своему участку через участок Баталиных, который она называет незаконным.

Александр Баталин рассказал, что в случае, если через их участок будет проложена дорога, придется вырубить несколько взрослых плодовых деревьев, снести постройку, разрушить огород. Кроме того, по его словам, нет гарантии, что прокладка дороги не спровоцирует сход оползневых масс. Также он сообщил, что в его планах построить дом, так как семье не хватает места в квартире.

В суде корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что основное слушание назначено на 16 июля.

Член СНТ "Коммунальник" Петр Карпюк рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что новая соседка приходила к нему. «С порога она заявила, что через мой участок хочет продолжить дорогу для своего автотранспорта к купленному участку. Я тогда сильно удивился, с чего это ради. И сказал ей, что подъезда к ее участку никогда не было, а проход как был, так остался сверху и никто из-за нее в нашем обществе ничего менять не собирается. Она ушла и больше я о ней не слышал. Потом узнал, что она подала в суд на семью Баталиных, которые стояли у истоков образования этого садового товарищества», - рассказал он.

Он считает требования новой соседки в целом незаконными. «Получается, что она должна одна подъезжать к своему участку, а все должны ходить по тропинкам? Так организовано наше товарищество и не ей менять в нем правила», - считает мужчина.

Наши участки организованы так, что к ним можно только проходить по тропинкам.

Валентина Носуля также рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что к участку, приобретенному новой соседкой, никогда подъездной дороги не было. «Наши участки организованы так, что к ним можно только проходить по тропинкам. И [новая соседка] видела, понимала и знала, что она покупает участок без подъездных дорог, она знала, что по участку Баталиных, наших соседей никогда не проходила дорога. Подача ею иска в суд - это желание отобрать бесплатно чужой труд», - считает она.

По ее словам, новая соседка и к ней приходила после покупки участка. «Говорила, что к ее участку нет дороги и она хочет провести дорогу через мой участок. Я, естественно, отказалась. Ее предложение меня возмутило. Она мне говорила, что хочет выстроить вместо купленного садового домика капитальный дом для своего сына и ей нужен проезд. Я была еще больше удивлена, когда узнала, что на Баталиных она подала в суд с требованием организовать проезд через их участок. У нас все в обществе знают, что Баталины вложили очень много труда в свой участок, облагородили его, засыпали овраг, посадили плодовые деревья. Они высадили очень хороший сад. И помню, что когда мы были детьми, то Баталины всегда угощали нас своими вкусными яблоками», -рассказала Носуля.

Адвокат Сергей Костюк считает требования «истицы» «злоупотребление правом». ПО его словам, согласно статьи 10 ГК РФ, суд должен как минимум отказать в удовлетворении иска. «Если сложился порядок пользования землей в этом обществе с 1967 года, и никто не выдвигал требования вместо тропинок прокладывать дороги к садовым домам, то эти вопросы не должны решаться судом, так как находятся исключительно в компетенции садового товарищества, которое планирует свой быт. Если конфликты на этой почве никогда не возникали между садоводами и документация по планированию СНТ утверждена, то требовать провести дорогу через чужой участок в личных интересах нового покупателя - это злоупотребление правом. В Сочи много земельных участков для строительства домов ИЖС, где запланированы дороги и подъезды. В СНТ, как правило, это тропинки к участкам», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Роман Клыков считает, что вопросы купли-продажи регулируются договором между покупателем и продавцом, в котором обговариваются все детали покупки, включая подъездные пути или подходы. «Если с предыдущим землепользователем конфликтов не было никогда на почве подходов или подъездов, то значит этих конфликтов не должно быть по истечении почти 60 лет. Суд должен отказать в иске, тем более что у ответчика есть свидетельство о праве собственности на эту землю. Истица не требует отменить право собственности. Когда свидетельство выдается, то специалисты проверяют законность всех документов. Поэтому у суда нет оснований не доверять госоргану, выдавшему свидетельство о собственности, и ставить под сомнение его работу», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

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