Генпрокуратура потребовала изъять активы Анны Миньковой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумму более 330 миллионов рублей подала Генпрокуратура России.

Как писал "Кавказский узел", 27 января силовики провели следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой. Позже ее задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. 29 января суд отправил Минькову под домашний арест.

По данным издания 93.ru, обыски связаны со строительством за 2 миллиарда рублей дома для инвалидов в хуторе Новонекрасовском. Учреждение на 150 мест возводили с 2023 года по нацпроекту "Демография". Стройку курировала Анна Минькова, которая на тот момент была вице-губернатором, а сейчас возглавляет краевой телеканал "Кубань 24". При этом объект было решено возвести на непригодном для этого участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями.

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила иск в суд об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумме более 330 миллионов рублей, сообщает 13 февраля ведомство.

Ответчиками по делу об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества выступают, помимо самой Миньковой, еще пять человек. Иск подан в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.

Ведомство также сообщило, что речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах и трех нежилых помещениях общей площадью более семи тысяч квадратных метров, а также шести автомобилях, стоимость которых значительно превышала легальные доходы Миньковой.