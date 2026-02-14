Генпрокуратура потребовала изъять активы Анны Миньковой
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумму более 330 миллионов рублей подала Генпрокуратура России.
Как писал "Кавказский узел", 27 января силовики провели следственные действия с бывшей замгубернатора Кубани Анной Миньковой. Позже ее задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений. 29 января суд отправил Минькову под домашний арест.
По данным издания 93.ru, обыски связаны со строительством за 2 миллиарда рублей дома для инвалидов в хуторе Новонекрасовском. Учреждение на 150 мест возводили с 2023 года по нацпроекту "Демография". Стройку курировала Анна Минькова, которая на тот момент была вице-губернатором, а сейчас возглавляет краевой телеканал "Кубань 24". При этом объект было решено возвести на непригодном для этого участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями.
Генеральная прокуратура Российской Федерации направила иск в суд об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумме более 330 миллионов рублей, сообщает 13 февраля ведомство.
Ответчиками по делу об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества выступают, помимо самой Миньковой, еще пять человек. Иск подан в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам.
Ведомство также сообщило, что речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах и трех нежилых помещениях общей площадью более семи тысяч квадратных метров, а также шести автомобилях, стоимость которых значительно превышала легальные доходы Миньковой.
