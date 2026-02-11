×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
05:30, 11 февраля 2026

Суд отверг независимую экспертизу разговоров Аллы Соболевой с помощником застройщика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сочи завершился допрос дольщицы Аллы Соболевой, обвиняемой в вымогательстве квартиры у застройщика. Суд отказался принять экспертизу разговоров Соболевой и помощника застройщика, в которой утверждается, что признаков угроз, вымогательства или шантажа со стороны дольщицы не было.

Как писал "Кавказский узел", жительница Сочи Алла Соболева обвиняется в вымогательстве у застройщика ЖК "Курортный" Шамиля Нунаева. В сентябре 2023 года в квартире Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела, поводом для которого стало заявление застройщика. Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", рассказала ранее Алла Соболева. В конце января Соболева впервые дала показания в суде, заявив о своей невиновности, ее защита обвинила суд в предвзятости.

10 февраля в Центральном районном суде Сочи завершился допрос Аллы Соболевой, обвиняемой в вымогательстве квартиры у застройщика. Допрос длился четыре заседания - 20 и 27 января, 2 и 10 февраля. На заседании Соболева присутствовала лично, тогда как ранее на большинстве заседаний ее удаляли, что, по мнению адвокатов, ограничивало ее права, сообщила на правах анонимности корреспонденту "Кавказского узла" защита.

Соболева обвиняется в том, что вымогала у застройщика жильё, при этом ни подсудимая, ни потерпевший, по данным защиты, никогда лично не встречались и не общались. По версии защиты, все контакты происходили через помощника застройщика, который, как утверждает Соболева, инициировал обсуждение сделки и провоцировал её на высказывания, вырванные впоследствии из контекста.

Защита утверждает, что судья проявлял «селективный подход» к доказательствам. От потерпевшего была принята лингвистическая экспертиза, указывающая на якобы вымогательство. При этом независимая экспертиза, проведённая профессором филологических наук А. Н. Барановым, была отвергнута.

Согласно заключению эксперта на 176 страницах, все разговоры Соболевой и помощника застройщика не содержат признаков угроз, вымогательства или шантажа. Эксперт отметил, что инициатором обсуждения купли-продажи был именно помощник, действовавший по поручению Нунаева. Соболева, по выводам эксперта, не выражала согласия на обмен квартиры на пентхаус в ЖК «Покровский» и отказалась от сделки, указывая на юридический статус объекта и несоответствие жилплощади своим целям.

На заседании 10 февраля защита также напомнила суду, что единственный вопрос, который Соболевой задавал судья, касался даты, когда помощник застройщика якобы требовал обмена квартиры и угрожал уголовной ответственностью. Соболева пояснила, суду, что 17 марта 2023 года ее фактически принудили к обсуждению сделки, а уже 29 марта помощник Нунаева подал заявление о преступлении от имени своего работодателя.

Источник в суде сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 11 февраля состоится апелляционное заседание по жалобе Шамиля Нунаева на изменение меры пресечения Соболевой. Нунаев, как отмечается, опасается, что Соболева может скрыться и не выплатить ему 3 миллиона рублей по гражданскому иску о моральном ущербе. В случае удовлетворения требований Нунаева малолетняя дочь подсудимой вновь рискует остаться без матери, предупреждает источник. Контакт с краевым судом для Соболевой будет обеспечен по видеоконференции.

Напомним, Алла Соболева в 2023 году сообщила, что жильцы ЖК "Курортный" годами не могут добиться от застройщика устранения дефектов при строительстве. В мае того же года она обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с заявлением на чиновников мэрии, судей и силовиков, которые, по ее мнению, своими действиями и бездействием допустили эту ситуацию.

Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов. В 2016 году строительство было остановлено из-за нарушений. В частности, проверяющие выяснили, что на участке находятся шесть зданий высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок, а на объекты был наложен арест.

В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням. В 2018 году застройщику Шамилю Нунаеву было поручено достроить ЖК "Курортный".

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

