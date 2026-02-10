Житель Краснодара получил срок за оправдание терроризма
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военный суд в Ростове-на-Дону признал 19-летнего жителя Краснодара виновным в оправдании терроризма через интернет. Молодой человек приговорен к реальному сроку в колонии.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали комментарии, которые юноша оставил в одном из мессенджеров. На момент этих публикаций в августе 2023 года обвиняемый еще был несовершеннолетним.
Оперативные материалы для дела были собраны сотрудниками краевого управления ФСБ. Согласно версии обвинения, подросток, находясь у себя дома в Краснодаре, оставил в групповом чате “комментарии, оправдывающие терроризм”, сообщил 9 февраля Следком Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Дело по статье о публичном оправдании терроризма в интернете рассматривал Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Молодой человек был призван виновным и приговорен к двум годам и шести месяцам колонии. В течение двух лет после освобождения ему запрещено заниматься администрированием интернет-страниц и других информационно-телекоммуникационых сетей.
Имя осужденного пресс-служба СКР не сообщила. В картотеке Южного окружного военного суда есть карточка дела по соответствующей статье, приговор по которому был оглашен 29 января, но имя обвиняемого в ней скрыто.
"Кавказский узел" писал, что в декабре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии уроженца Дагестана Омара Исмаилова, признав его виновным в пропаганде терроризма.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.