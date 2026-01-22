Суд конфисковал имущество Елены Золотаревой

Первомайский районный суд Краснодара вынес решение об обращении в доход государства имущества осужденной за коррупцию бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года бывший председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева была приговорена к 15 годам колонии по делу о взятках и штрафу в 170 миллионов рублей, а ее заместитель - к 13 годам колонии и штрафу в 120 миллионов. Еще двух подсудимых суд признал посредниками в передаче взяток, пятый обвиняемый избежал наказания, заключив контракт с Минобороны.

В сентябре 2023 года был заключен под стражу пятый обвиняемый по этому делу - представитель главы Чечни в Калининградской области Альберт Романов. Следствие считает его посредником при передаче взяток Елене Золотаревой. 17 ноября 2025 года суд удовлетворил ходатайство о приостановке производства по его делу в связи с подписанием контракта с Минобороны и отправкой в зону СВО.

По версии прокуратуры, Золотарева является фактическим владельцем объектов недвижимости и транспортных средств, приобретенных на деньги, полученные незаконным путем. Для ухода от декларирования имущества Золотарева оформляла его на своего сына - Сергея Золотарева и на доверенное лицо - Марию Данкевич. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, конфисковав имущество ответчиков: квартиру, машино-место, автомобиль "Тойота Лэнд Крузер", автомобиль "Тойота Алфард", сообщил сегодня "Интерфакс".

Отмечается, что в доход государства также обращены денежные средства, изъятые в ходе обысков в жилище и служебном кабинете Золотаревой: 128,8 миллиона рублей, 27,8 тысяч евро, 11,7 тысяч долларов США, а также драгоценности общей стоимостью 17,6 миллиона рублей по оценке экспертов.

Представитель Золотаревой в суде заявил, что она полностью не согласна с заявленными исковыми требованиями. По утверждению защиты, доходов Золотаревой в период, когда она работала судьей, было достаточно для совершения покупок этого имущества. Золотарева также занимала деньги у друзей и родственников. В отношении ювелирных изделий и предметов роскоши представитель Золотаревой отметил, что Генпрокуратурой не доказано, что они были приобретены именно в период, когда Золотарева была судьей, информировал ТАСС.

Золотарева и Юрова были обвинены в получении взяток. Юрова, как и Бондаренко, и Рощевский, обвинена также в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, она выступала посредником в передаче взяток Золотаревой. 19 декабря подсудимые выступили с последним словом в Первомайском райсуде Краснодара и отказались признать вину во взяточничестве.

Также защита заявила ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с тем, что в данном гражданском споре и уголовном деле, по которому ранее было вынесено решение, по мнению защиты, предметы спора являются тождественными. Судом в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства было отказано.

Уголовное преследование ростовских судей не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.