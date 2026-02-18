×

05:06, 18 февраля 2026

Дело Сергея Симоненко направлено на рассмотрение в ростовский суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении территориальной подсудности дела бывшего замначальника управления МЧС Кубани Сергея Симоненко и передал его в Ростов-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвиняется в организации поджогов автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в покушении на него. 10 февраля дело Симоненко поступило в Краснодарский краевой суд направил в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции для изменения территориальной подсудности.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал уголовное дело бывшего замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и бывшего руководителя Северского районного управления краевого управления МЧС Мелько Джемо на рассмотрение Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону, пишет 17 февраля "Коммерсант".

Такое решение кассационный суд принял по ходатайству прокуратуры.

Напомним, что потерпевшими по делу проходят бывший сотрудник МЧС - подчиненный Симоненко - и его родственники. Дело в отношении Симоненко объединено с делом троих его возможных сообщников. По версии следствия, Евгений Кауц, Дмитрий Наджа и Александр Плотников 28 февраля 2019 года в Кореновске бросили во двор потерпевших бутылки с зажигательной смесью, в результате сгорели два автомобиля.

В августе 2025 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи подтвердил законность решения Краснодарского краевого суда, который изъял в пользу государства имущество и деньги Сергея Симоненко на общую сумму 360 миллионов рублей. По версии прокуратуры, Симоненко использовал служебное положение для незаконного обогащения, оформляя при этом имущество на родственников и доверенных лиц. Сам Симоненко утверждал, что получил наследство от отца, который возглавлял учебно-опытное хозяйство "Кубань".

В марте 2025 года суд в Сочи отказал жене Сергея Симоненко в разблокировке счетов, которые были арестованы в рамках уголовного дела. Светлана Симоненко просила снять арест со счетов для получения денег в пределах прожиточного минимума на каждого члена семьи. Также суды отказали Светлане Симоненко в снятии ареста с принадлежащей ей недвижимости.

Автор: "Кавказский узел"

