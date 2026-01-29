×

Кавказский узел

20:32, 29 января 2026

Суд подтвердил изъятие имущества основателя концерна "Покровский"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд утвердил решение о передаче государству недвижимости на 28 миллиардов рублей, принадлежащей основателю концерна "Покровский" Андрею Коровайко, ранее занимавшему должность федерального инспектора аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года суд в Москве признал бывшего главу службы безопасности концерна "Покровский" Сергея Ечкалова виновным в вымогательстве имущества фермеров Кубани и Ростовской области и принуждении к даче ложных показаний и приговорил к 16 годам лишения свободы.

По материалам Генеральной прокуратуры, Коровайко использовал свое служебное положение в аппарате полпреда президента (2001–2004 гг.) для незаконного завладения земельным фондом и создания агробизнеса. Надзорный орган требовал обратить в доход государства 372 объекта недвижимости, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Ранее Каневской районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Защита Коровайко пыталась обжаловать решение районного суда от 12 мая 2025 года, но Краснодарским краевым судом по апелляционным жалобам решение Каневского районного суда оставлено в силе.

В итоге, суд постановил изъять 372 объекта недвижимости в государственный доход. Среди них земельные участки, объекты коммерческой и жилой недвижимости, оцененные свыше 28 млрд рублей. Все активы расположены в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области, уточнила пресс-служба.

Напомним, что в 2018 году была приговорена к семи годам заключения бывшая ростовская судья Светлана Мартынова, признанная виновной в мошенничестве с землями Цапков. В июне 2021 года Мартынова, находясь в заключении, объявила о явке с повинной. Она призналась в передаче пяти миллионов рублей судьям Кущевского райсуда за вынесение решения по делу об отчуждении у Надежды Цапок более пяти тысяч гектаров земли. Из текста явки следует, что сделала она это в 2011 году по просьбе бенефициаров концерна "Покровский". Представитель компании заявил тогда о клеветнической кампании против концерна.

В апреле 2021 года были задержаны сотрудничающие с концерном "Покровский" юристы Генрих Хачатуров, Владислав Бражников и Александр Войналович, а также заместитель директора ООО "Агрокомплекс "Кущевский" Александр Глазырин. В отношении них центральным аппаратом СКР возбуждено уголовное дело о вымогательстве, а также о подкупе или принуждении к даче показаний. Ареста избежал начальник службы безопасности концерна "Покровский" Сергей Ечкалов — он объявлен в федеральный розыск. Фигурантами уголовного дела также являются директор концерна и его основной владелец Андрей Коровайко и его партнер Аркадий Чебанов.

4 ноября 2010 года в доме кущевского фермера Сервера Аметова произошло массовое убийство, с которого началось расследование дела банды Сергея Цапка. Причиной нападения на усадьбу Аметова послужило желание Цапка отомстить за смерть своего брата Николая, убитого в 2002 году. Жертвами жестокого убийства стали 12 человек, в том числе четверо детей. Члены банды приговорены к длительным срокам заключения, сам Сергей Цапок умер в тюрьме, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Дело банды Цапка".

Автор: "Кавказский узел"

