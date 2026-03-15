Многоквартирный дом поврежден при воздушной атаке в Волгограде
В квартирах жилого дома в Волгограде выбиты стекла в результате удара БПЛА, раненых нет, сообщили власти. По данным военных, беспилотники сбиты ночью в Волгоградской, Ростовской областях, на Кубани и в Адыгее.
Как писал "Кавказский узел", в пригороде Тихорецка "из-за падения обломков БПЛА" произошел пожар на нефтебазе, сообщил сегодня утром оперштаб Кубани. По предварительной информации властей, пострадавших нет.
В ночь на 12 марта на нефтебазе в пригороде Тихорецка также возник пожар в результате атаки БПЛА. Площадь пожара достигла 3,8 тысячи квадратных метров, он был потушен утром 13 марта.
Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотников, сообщает на своем сайте Минобороны.
Согласно публикации, дроны сбиты в Краснодарском крае, Адыгее, Волгоградской и Ростовской областях, а также над Черным морем.
Остальные уничтожены в Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Московской, Смоленской, Тульской, Саратовской областях и в Крыму. Сколько беспилотников обезврежено в каждом регионе, ведомство не конкретизировало.
В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом по улице Владимира Петровского, сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Выбиты стекла в отдельных квартирах
"Выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет. Даны поручения оперативным службам и муниципальному образованию провести работы по уточнению повреждений, ликвидации последствий, а также привести в готовность пункты временного размещения", - приводятся его слова в публикации в телеграм-канале областной администрации.
Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.
В Ростовской области сбито "порядка четырех десятков БПЛА", сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
Воздушной атаке подвергались 6 городов, а также 9 районов
"Воздушной атаке подвергались 6 городов: Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Ростов-на-Дону (западная окраина), а также 9 районов - Тарасовский, Чертковский, Боковский, Кашарский, Мясниковский, Неклиновский, Тацинский, Милютинский, Белокалитвинский. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, по состоянию на 08.55 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о ночной атаке.
Напомним, 13 февраля в Волгограде при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, было повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
Власти Кубани в декабре 2025 года ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
В других регионах ЮФО и СКФО тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.
