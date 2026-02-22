×

Кавказский узел

Лента новостей
12:45, 22 февраля 2026

Волгоградцы пожаловались на затягивание сроков ремонта поврежденных дроном квартир

БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Окна в поврежденных квартирах не восстановлены и спустя неделю после атаки БПЛА, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались жильцы многоэтажки в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 февраля при атаке БПЛА в Волгограде пострадали женщина и подросток. По данным властей, повреждены несколько частных и многоквартирных домов на бульваре 30-летия Победы, 8-й Воздушной Армии и проспекте Героев Сталинграда, а также автомобили.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Жильцы 14-этажного дома на улице 8-й Воздушной Армии в Дзержинском районе Волгограда пожаловались, что последствия атаки до сих пор не устранены, хотя прошло больше недели, сообщает сегодня V1.ru.

"По поводу остекления нам сказали, что УК [управляющая компания] всё восстановит, но есть нюанс. Делать она это будет с помощью подрядчика. Сначала замеры, изготовление, монтаж инструкций. После того как они все эти замеры сделают и определят размер суммы, которая необходима для восстановления, они будут запрашивать ее из бюджета. Мы же понимаем, что это дело не одной недели. Нам задумчиво сказали: срок - от 2 до 6 месяцев. То есть шесть месяцев людям предлагают пожить без окон?" – приводит издание слова одного из жильцов.

Экстремальная ситуация, но никому это не интересно

"Мы четыре дня по стеклу ходили. Пятница, суббота, воскресенье [13, 14 и 15 февраля] - мы не видели никого. Ни одного сотрудника УК и администрации. В пятницу нам сказали: рабочий день закончился, а суббота и воскресенье - выходные. Экстремальная ситуация, но никому это не интересно", - рассказала жительница дома Ольга.

По словам жильцов, только 17 февраля сотрудники УК начали обходить квартиры и составлять акты о повреждениях. "Ко мне пришли 17-го числа две женщины. Акт, который я подписывала, был датирован 13-м числом... Ко мне приходят люди с недостоверным документом. А что будет дальше?" – возмутилась жительница дома Марина.

По словам волгоградцев, на дверях подъездов развешаны объявления с номерами телефонов для обращений жильцов поврежденных квартир и машин, но дозвониться по этим номерам в первые дни после инцидента не удалось.

"Они повесили два номера, и они просто не отвечали на звонки ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. Аварийный диспетчер УК не берет трубку. У нас продолжают с огромной высоты падать стекла. Всё это будет падать и будет валяться, пока мы сами не уберем или пока кого-то не убьет", - рассказала изданию одна из жительниц.

В администрации города изданию сообщили, что сотрудники УК поставят окна в поврежденные квартиры, но точных сроков не назвали. "Завершен обход порядка 95% квартир в данном МКД, в которые жильцами был предоставлен доступ. В квартирах граждан, согласившихся на замену окон силами УК, проведены необходимые замеры. Согласно действующему порядку, документы, подтверждающие, что они являются потерпевшими, жильцы дома получают в СК РФ, после чего волгоградцы обращаются в районную администрацию для оформления материальной помощи", - приводятся в публикации слова представителя мэрии.

Сотрудник администрации добавил, что убирать территорию после атаки БПЛА сотрудники УК могут только после завершения следственных действий, но такого разрешения УК от Следственного комитета еще не получила, пишет издание.

Автор: "Кавказский узел"

