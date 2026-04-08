17:51, 8 апреля 2026

Прокуратура потребовала изъять имущество бывшего губернатора Ростовской области

Владимир Чуба. Фото: https://ro.today/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генеральная прокуратура РФ намерена обратить в доход государства имущество бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба, а также ряда бывших чиновников и бизнесменов.

Как писал "Кавказский узел", депутаты Мурманской областной думы 24 декабря проголосовали за кандидатуру бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба на пост сенатора от Мурманской области.

Владимир Чуб занимал должность губернатора Ростовской области с октября 1991 года по июнь 2010 года. На этом посту его сменил Василий Голубев, прежде возглавлявший Ленинский муниципальный район Подмосковья.

Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего губернатора Ростовской области и бывшего сенатора Владимира Чуба, миллиардера и основателя одного из крупнейших российских агрохолдингов "Юг Руси" Сергея Кислова, основателя инвестиционного холдинга Alias Group Бориса Юнанова, бывшего мэра города Шахты Дениса Станиславова и его отца Ивана Станиславова, бывшего вице-губернатора Ростовской области, а также аффилированных с ними физических и юридических лиц, сообщил сегодня РБК.

Также в числе ответчиков указаны четыре копании: ООО "Неоразвитие", ООО "Специализированный застройщик Малюгина", ООО "Финтрек", ООО "Конкур", информирует "Интерфакс". Бенефициаром этих компаний, по данным издания, выступает Борис Юнанов, основатель и председатель правления холдинга Alias Group, который владеет девелопером "Неометрия".

Сергей Кислов, миллиардер, в нулевые входивший в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, в разное время владел долями в ряде из указанных предприятий. Кислов основал холдинг "Юг Руси", производитель растительного масла, майонеза, соусов, консервов, среди его брендов "Золотая семечка", "Злато", "Аведовъ" и "Милора".

В число ответчиков также вошел Василий Кислов - полный тезка отца предпринимателя, которому он в 2024 году передал свой оставшийся бизнес, в том числе фабрики "Донская гофротара", "Хлебозавод Юг Руси".

Обращению в доход государства, как полагает надзор, также подлежит имущество Андрея Барутенко, бывшего гендиректора компании "Малюгин 2" (ее бенефициаром указан Юнанов), бизнесмена Артура Григоряна.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января 2026 года Первомайский районный суд Краснодара вынес решение об обращении в доход государства имущества осужденной за коррупцию бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
