Защита назвала неправомерным приговор Нагавкину по статье о дезорганизации работы СИЗО

Адвокат подал жалобу в Верховный суд РФ на приговор правозащитнику Игорю Нагавкину по делу о дезорганизации работы СИЗО. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции допустили многочисленные нарушения, считает защита.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня 2024 года суд в Волгоградской области признал Игоря Нагавкина виновным в дезорганизации работы следственного изолятора и приговорил его к двум годам условного срока. Правозащитник сообщил, что намерен добиваться признания своей невиновности. 29 июля 2024 года Нагавкин обжаловал приговор по делу о дезорганизации работы следственного изолятора. В апелляционной жалобе Нагавкин потребовал отменить приговор, указав на допущенные судом нарушения. Всего их 13 - ущемление его права на защиту и нарушение процессуального закона при производстве по заведенному уголовному делу. Эти доводы Нагавкин излагал ранее в ходе судебного процесса. Волгоградский областной суд постановил отменить приговор Ленинского районного суда и назначить реальный срок лишения свободы в колонии-поселении сроком на два года.

16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжаловала вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находился в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий. Подробности дела собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина"

Адвокат Игоря Нагавкина Валерий Шухардин 4 апреля в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» сообщил, что подал Кассационную жалобу в Верховный суд РФ на приговор и постановления апелляционной и кассационной инстанций.

Шухардин напомнил, что в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции оставлено решение без изменения. По мнению Нагавкина и его адвоката, судебные инстанции вынесли свои постановления "с существенным нарушением уголовного и уголовно-процессуального законов". Так, Волгоградский областной суд не выполнил требования статьи 53.1 УК РФ и разъяснения Пленума Верховного суда РФ в Постановлении от 22 декабря 2015 года №58 "О практике назначения судами РФ уголовного наказания (пункты 22.1 и 22.2)" и назначил несправедливое и чрезмерно суровое наказание".

"При постановлении обвинительного приговора с назначением наказания в виде реального лишения свободы суд апелляционной инстанции не выяснил, имеются ли основания для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Данное нарушение судом апелляционной инстанции закона повлияло или могло повлиять на вынесение законного и обоснованного итогового решения по уголовному делу, что является существенным нарушением норм материального и процессуального права. Суд апелляционной инстанции существенно нарушил требования уголовного закона и назначил незаконное, несправедливое и чрезмерно суровое наказание", - заявил Валерий Шухардин.

Мой подзащитный был фактически лишен возможности ходатайствовать о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке и, соответственно, он не мог рассчитывать на более мягкое и справедливое наказание

Суд, по мнению адвоката, также не дал правовой оценки доводам апелляционной жалобы Нагавкина "об отсутствии объективных доказательств выполнения органами предварительного следствия требований части 5 статьи 217 УПК РФ", поскольку в материалах дела нет подтверждений того, что Нагавкину разъясняли его права по поводу подачи прошения о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства.

"Мой подзащитный был фактически лишен возможности ходатайствовать о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке и, соответственно, он не мог рассчитывать на более мягкое и справедливое наказание. Неразъяснение Игорю его прав, предусмотренных частью 5 статьи. 217 УПК РФ, и лишение его реальной возможности рассмотрения дела в особом порядке при наличии на то законных оснований, является существенным нарушением права на защиту обвиняемого и влечет отмену всех судебных постановлений по уголовному делу», - пояснил Шухардин.

Адвокат указал и еще на одно существенное нарушение, допущенное судами апелляционной и кассационной инстанций. В условиях отсутствия каких-либо достаточных объективных доказательств виновности Нагавкина, суд возложил на него бремя доказывания своей невиновности".

"При этом незаконно ссылаясь на то, что обвиняемый реализует тем самым свое законное право на защиту. Такая мотивировка суда противоречит принципу презумпции невиновности», - уверен адвокат.

Кроме того, по словам Шухардина, суд присвоил несвойственные ему функции судебного эксперта в области медицины, и не обладая специальными познаниями в таких науках, незаконно указал в приговоре: "Суд приходит к выводу о вменяемости Нагавкина И.Б., поскольку его поведение как в ходе предварительного следствия, так и в суде не вызывает сомнений в его вменяемости».

"Суд первой инстанции явно вышел за рамки своих полномочий, присвоил себе несвойственные суду функции эксперта стороны обвинения, не устранил законным способом сомнения в возможности законного привлечения моего подзащитного к уголовной ответственности по настоящему уголовному делу, чем существенно нарушил его право на презумпцию невиновности, а это влечет отмену всех судебных постановлений по уголовному делу", - заявил защитник.

Приговор (от 26 июня 2024 года) и последующие судебные постановления подлежат отмене, как основанные на недопустимом доказательстве

Перечислил Валерий Шухардин и нарушения, допущенные районным судом в ходе проведения экспертиз, как во время проведения следственных действий, так и в судебном процессе. Эксперты, по словам адвоката, делали "недостоверные и недопустимые выводы".

"В основу приговора было положено заключение эксперта, полученное с нарушением статей 195, 198 УПК РФ, что не оспаривалось стороной обвинения и не опровергнуто судом в поставленном приговоре. При таких обстоятельствах приговор (от 26 июня 2024 года) и последующие судебные постановления подлежат отмене, как основанные на недопустимом доказательстве, имеющем решающее значение для разрешения уголовного дела", - высказался адвокат, отметив также, что судья незаконно отказала Нагавкину в заявленной им лингвистической экспертизе.

Все перечисленные здесь доводы адвокат Шухардин изложил Верховному суду РФ в кассационной жалобе. Защита попросила высшую судебную инстанцию возбудить кассационное производство и отменить приговор, апелляционное Постановление Волгоградского областного суда и Кассационное Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции. Дата судебного заседания в Верховном суде РФ пока не назначена, указал он.

Волгоградский облсуд принял сторону Нагавкина в трех спорах с ФСИН Требования трех исков Игоря Нагавкина к федеральному и областному управлениям ФСИН, связанные с условиями его содержания в Ленинском СИЗО и Урюпинской ЛИУ-23, удовлетворены Волгоградским областным судом.

В Центральном районном суде Волгограда продолжается рассмотрение исков, поданных Игорем Нагавкиным в отношении управления федерального казначейства по Волгоградской области. Правозащитник требует возмещения ему морального ущерба за недопустимые условия содержания в СИЗО города Ленинска и в колонии-поселении Урюпинска, в которых он находился в ожидании суда и во время отбывания двухлетнего срока лишения свободы. Один из исков был единолично рассмотрен судьей Еленой Житеневой. 23 марта она оставила иск "без движения". С 24 марта другой иск был принят к "единоличному рассмотрению" судьей Дмитрием Коротенко. О его решении пока неизвестно, так как процесс рассмотрения еще не закончен.

Сестра Нагавкина Наталья Шишлина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что Игорь на условия содержания в колонии общего режима в Камышине и состояние своего здоровья не жалуются. Обмен письмами Игоря с родственниками проходит без нарушений закона. В одном из писем Нагавкин передал редакции "Кавказского узла", что он не будет отвечать на вопросы, "так как письмо не уйдет". "Все вопросы задавайте моим адвокатам", - сообщил Игорь.