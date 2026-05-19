10:11, 19 мая 2026

Боец из Волгоградской области убит на Украине

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Азаренко из Котельниково убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1784 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 16 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1783 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Михаил Азаренко из Котельниково, сообщило 18 мая волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ". Подробности биографии убитого в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1784 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти участника СВО из Котельниковского района стало известно в августе 2025 года. Тогда власти сообщили, что в боевых действиях убит 58-летний Олег Кувшинов, бывший педагог и глава Пимено-Черняевского сельского поселения.

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396 Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что батальон не осуществлял выплаты в связи с гибелью ее мужа.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

