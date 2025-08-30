Бывший глава села из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Олег Кувшинов, бывший педагог и глава Пимено-Черняевского сельского поселения, убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1312 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 29 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1311 бойцов из Волгоградской области.

Олегу Кувшинову было 58 лет. Он родился и вырос в хуторе Нижние-Черни. С 1985 по 1987 год прошел срочную службу в рядах Советской армии, после демобилизации работал в колхозе, а потом в сельской школе. В 2015 году жители избрали его главой Пимено-Черняевского сельского поселения. В апреле 2024 года он оставил свой пост и отправился в зону боевых действий. Был минометчиком, командиром минометного расчета. Олега Кувшинова похоронят 31 августа, сообщила сегодня администрация Котельниковского района в своем Telegram-канале.

Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Власти регионов юга России публично признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7300 военных, в том числе 3675 из ЮФО и 3632 – из СКФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военных действиях на Украине не менее 1312 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

