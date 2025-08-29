×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
19:55, 29 августа 2025

Военный из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Чернышов из Жирновского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1311 убитых там комбатантов из Волгоградской области. 

Как писал "Кавказский узел", к 28 августа официально признаны убитыми были как минимум 1310 бойцов из Волгоградской области.

Имя еще одного убитого на Украине военного назвала сегодня администрация Жирновского района, анонсируя его похороны. Александр Чернышов будет похоронен в Жирновске 31 августа. 

Чернышов "служил командиром отделения", на момент смерти ему исполнилось 45 лет, следует из публикации официального Telegram-канала муниципалитета. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военных действиях на Украине не менее 1311 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

