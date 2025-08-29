Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Игорь Эйзенах из Жирновского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально назвали убитыми как минимум 1311 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 августа официально признаны убитыми были как минимум 1310 бойцов из Волгоградской области.

Игорь Эйзенах, убитый в зоне боевых действий на Украине, 28 августа был похоронен в поселке Линево, сообщила администрация Жирновского района Волгоградской области.

Эйзенах, которому на момент смерти исполнилось 45 лет, пошел служить по контракту. Был командиром стрелкового отделения, говорится в публикации официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в военных действиях на Украине не менее 1311 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

