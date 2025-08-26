×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
10:59, 26 августа 2025

Оператор БПЛА из Волгоградской области убит на Украине

Артур Попов. Фото: https://vk.com/tip_urup

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артур Попов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 1310 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 25 августа официально признаны убитыми как  минимум 1309 бойцов из Волгоградской области.

Артур Попов в 2024 году заключил контракт, служил оператором БПЛА. Убит  на Купянском направлении в возрасте 35 лет.   У него остались: мама, сестра, жена и дети, сообщила администрация  Урюпинска  в своем Telegram-канале25 августа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1310 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

