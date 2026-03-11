×

Кавказский узел

19:17, 11 марта 2026

Мэрия Волгограда предложила отложить митинг в защиту Telegram из-за обстрелов

Здание администрации Волгограда. Фото: Redboston. https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обратившейся к властям за согласованием митинга против блокировки "Телеграм" жительнице Волгограда предложили отложить мероприятие "до стабилизации обстановки". Организатор отказалась, после чего к ней к ней пришли "люди в штатском".

В начале марта 20-летняя жительница Волжского направила в мэрию Волгограда документы по согласованию акции против блокировки и замедления популярного мессенджера.

Согласно уведомлению девушки, трёхчасовой митинг намечено провести в середине марта в Краснооктябрьском районе, на площади Металлургов. В одном из немногих мест города, где разрешено проводить массовые мероприятия, несвязанные с городской и областной властью. К участию в акции планируется порядка 200 человек, сообщало издание V1.ru.

Кадр площадь Металлургов в Волжском. Фото: Яндекс карты / https://yandex.com.ge/maps/geo/volzhskiy/53166084/?ll=44.785833%2C48.787107&z=13.95

В ходе акции намечены выступления активистов и создание инициативной группы из айти-специалистов, юристов и обычных интернет-пользователей, которые помогут в составлении обращения к "Бигтеху" и "Максу". Инициатор заявки уточняет, что намерена призвать общественность к сохранению свободы общения и защитите конкуренции.

"Блокировки Telegram, YouTube, соцсетей - это не про "устои", а про наше право на свободу мысли и слова. Без них ни работы айтишникам, ни новостей, ни общения. Мирно говорить о проблемах в рамках закона - не преступление. Проверяют только за призывы к насилию или экстремизм, которых тут нет. Это как петиции или открытые письма", –  написала 3 марта жительница Волгограда в своем Телеграм-канале "Луч".

О том, что мэрия Волгограда предложила отложить митинг в защиту мессенджера из-за обстрелов, сообщила сама организатор 6 марта.

"На территории Волгограда периодически вводятся режимы атаки беспилотной или ракетной опасности. На основании этого, предлагаем перенести время проведения мероприятия на более поздний период до стабилизации обстановки и снижения степени опасности с целью обеспечения безопасности участников мероприятия", - говорится в ответе администрации города, копию которого опубликовала сама организатор.

По мнению активистки, юридически это не отказ,  но и не согласование. "Надо понять из вариантов, только перенести или можно в то же время на том же месте, советуюсь с несколькими юристами, что делать", - написала она.

10 марта организатор митинга сообщила, что к ней на работу приходили какие-то люди. "На работу приходили люди в штатском. Завтра будет пост по итогам ситуации. Комментарии не даю", - сообщила активистка.

"Кавказский узел" также писал, что Абинский районный суд Краснодарского края назначил штраф в тысячу рублей местному жителю Ивану Кажану за демонстрацию экстремистской символики. Это первое известное в России наказание за контент в государственном мессенджере Max.

Автор: "Кавказский узел"

