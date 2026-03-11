Дома жителей Ростовской области были обесточены в результате атаки БПЛА

Жители поселка Чертково в Ростовской области минувшей ночью остались без света в результате атаки дронов, подача электричества в дома уже возобновлена. Беспилотники сбиты также в Астраханской, Волгоградской областях и на Кубани, отчиталось Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 марта военные сбили 16 беспилотников в Краснодарском крае, три в Адыгее, два в Ростовской области, один в Астраханской и один в Волгоградской.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотников, в том числе в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и в Краснодарском крае, сообщило на своем сайте Минобороны.

Также дроны сбиты над акваторией Азовского моря и акваторией Черного моря. Остальные уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Самарской, Саратовской областях и в Крыму, говорится в публикации. Сколько беспилотников сбито в каждом из регионов, ведомство не уточнило.

В Таганроге и пяти районах Ростовской области - Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском и Куйбышевском - сбиты более 40 беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Была повреждена линия электропередач, возгораний не было

"Люди не пострадали. Но не обошлось без последствий на земле - в результате падения обломков БПЛА в п. Чертково была повреждена линия электропередач, возгораний не было. Благодаря работе аварийных служб, оперативно прибывших на место происшествия, электроснабжение частных домов в течение 1,5 часов было восстановлено", - написал он.

Оперштаб Кубани, администрация Волгоградской области и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 08.55 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях ночных атак.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Волгограде в ночь на 13 февраля при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Власти Кубани в декабре 2025 года ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Астраханской и Волгоградской областях, тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.