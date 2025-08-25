Военный из Волгоградской области убит в зоне боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе специальной военной операции погиб житель Камышина Максим Сорокин.

Как писал "Кавказский узел", Александр Страхов из Новоаннинского района был убит в ходе военных действий. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1307 убитых там военнослужащих из Волгоградской области.



«Камышанин Максим Сорокин убит в зоне боевых действий СВО», - сообщает администрация Камышина в своем Telegram-канале.С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1308 убитых там военнослужащих из Волгоградской области.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1308 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.





