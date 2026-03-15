Мэрия Волгограда отчиталась об обследовании поврежденной многоэтажки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители властей Волгограда оценивают масштаб повреждений многоквартирного дома после ночной атаки беспилотника. В подготовленном пункте временного размещения людей нет, сообщила мэрия.

Как писал "Кавказский узел", в квартирах многоэтажного жилого дома по улице Владимира Петровского в Волгограде оказались выбиты стекла в результате удара БПЛА. Раненых нет, сообщили власти.

Власти муниципалитета приступили к поквартирному обследованию поврежденного дома "для замеров оконных проемов и проведения в дальнейшем восстановительных работ", сообщила в своем телеграм-канале администрация Волгограда.

"Сотрудниками управляющей компании выполняются работы по временному закрытию оконных проемов до восстановления остекления. Данные мероприятия проводятся по мере предоставления собственниками доступа в жилые помещения", - говорится в публикации.

Представители властей также обсуждают с жильцами вопросы, связанные с материальной помощью в случае повреждения имущества, отмечается в сообщении.

"В школе №55 для жителей был оперативно подготовлен пункт временного размещения. В ночное время для жильцов домов были организованы спальные места и горячее питание, в настоящее время на территории ПВР жителей нет", - сообщила мэрия.

По состоянию на 12.02 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария, и возможность оставлять комментарии отключена.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Напомним, 13 февраля в Волгограде при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, было повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.

В регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.