Три региона ЮФО попали в зону атаки дронов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью "около двух десятков БПЛА" были уничтожены в шести районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых и разрушений нет.
С 20.00 мск 3 мая до 7.00 мск перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотников, в том числе в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, отчиталось на своем сайте Минобороны.
Согласно публикации, остальные дроны сбиты за пределами ЮФО и СКФО: в Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областях.
Число беспилотников, сбитых в каждом регионе, ведомство не указало.
Администрация Волгоградской области и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 08.55 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях ночных атак.
Атаки БПЛА в регионах ЮФО происходят на фоне ограничений на их освещение
Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.
Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.
В Волгограде в ночь на 13 февраля при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.
Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.
В Астраханской области 15 декабря 2025 года были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Астраханской и Волгоградской областях, тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.
