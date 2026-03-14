23 беспилотника сбиты в четырех регионах ЮФО

Военные уничтожили беспилотники в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и в Краснодарском крае. Также дроны сбиты над Черным и Азовским морями.

Как писал "Кавказский узел", беспилотники уничтожены в двух районах Ростовской области - Чертковском и Шолоховском, сообщил сегодня губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых нет.

Минувшей ночью в порту "Кавказ" во время атаки беспилотников пострадали три человека, они госпитализированы, сообщил оперштаб Кубани. Также произошел пожар на Афипском нефтезаводе.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотников, в том числе 16 - в Краснодарском крае, пять - в Ростовской области и по одному - в Астраханской и Волгоградской областях, сообщило на своем сайте Минобороны.

Также сбиты 31 дрон над акваторией Азовского моря и шесть над акваторией Черного моря. Остальные уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Тульской областях и в Крыму, говорится в публикации.

Администрация Волгоградской области и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 09.58 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях ночных атак.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Волгограде в ночь на 13 февраля при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Власти Кубани в декабре 2025 года ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Астраханской и Волгоградской областях, тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.