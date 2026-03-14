Три человека пострадали во время атаки БПЛА на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В порту "Кавказ" во время атаки беспилотников пострадали три человека, они госпитализированы. Из-за падения обломком БПЛА возник пожар на Афипском НПЗ.

Как писал "Кавказский узел", в Тихорецком районе Краснодарского края ночью 12 марта загорелась нефтебаза в результате падения обломков БПЛА, площадь пожара составила 150 квадратных метров. Утром 13 марта пожар потушили.

Три человека пострадали в результате атаки беспилотников в порту "Кавказ" Темрюкского района сегодня ночью, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Пострадавшие госпитализированы. Из-за падения обломком беспилотников повреждено техническое судно, также возникло возгорание на причальном комплексе, его быстро ликвидировали.

Также Оперштаб сообщил, что из-за падения обломком БПЛА возникло возгорание на Афипском НПЗ в Северском районе Кубани. По предварительным данным, пострадавших нет, горят технические установки.

Напомним, что нефтезаводы в Краснодарском крае неоднократно подвергались атакам беспилотников. 17 февраля после атаки БПЛА произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, а 8 марта произошел пожар на нефтебазе в Армавире.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.