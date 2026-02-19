×

03:19, 19 февраля 2026

Власти рапортовали о локализации пожара на Ильском нефтезаводе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Кубани локализовано, при этом площадь пожара не уменьшилась. 

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотников утром 17 февраля начался пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Также произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района. Днем 18 февраля власти отчитались, что пожар в поселке Волна потушен

От атак дронов регулярно страдают жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. В ночь на 17 февраля в поселке Ильском Северского района Кубани при атаке беспилотника пострадали два человека, они были госпитализированы. Также повреждения получили четыре частных дома.

Пожарным к вечеру 18 февраля удалось локализовать возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, сообщил оперативный штаб Кубани. 

По информации краевого управления МЧС, в ликвидации пожара задействованы 125 сотрудников и 34 единицы техники. Огонь локализован на площади 700 квадратных метров, сообщил Telegram-канал оперштаба. 

Сообщая о пожаре и повреждении резервуара с нефтепродуктами на Ильском НПЗ утром 17 февраля власти назвали такую же площадь возгорания - около 700 квадратных метров.

Ильский нефтезавод построен "буквально на окраине села" и расположен в нескольких метрах от границы жилой зоны, а любой пожар на НПЗ угрожает здоровью людей, заявляли ранее "Кавказскому узлу" кубанские экологи. 

19 ноября 2025 года в поселке Ильском были повреждены 17 жилых домов и два магазина. По данным оперштаба, это произошло из-за падения обломков БПЛА. На самом нефтезаводе также происходили инциденты в связи с атаками беспилотников. Так, 7 сентября оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Автор: "Кавказский узел"

