×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:58, 17 февраля 2026

ФСБ задержала краснодарца по обвинению в шпионаже

Стоп-кадр оперативного видео на сайте НАК.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики отчитались о задержании жителя Краснодара, обвиняемого в госизмене "в форме шпионажа". Ему также вменяются призывы к терроризму и дискредитация российских военных. 

Задержанный - 41-летний житель Краснодара, гражданин России. Силовики назвали его сторонником "радикальной украинской идеологии", не пояснив, что это означает. 

Видео задержания мужчины опубликовал на своем сайте Национальный антитеррористический комитет. Как видно на записи продолжительностью в 16 секунд, силовики поджидали его в машине на улице близ жилого частного сектора. Когда мужчина вышел на улицу, сотрудники ФСБ в камуфляже заломили ему руки и уложили на землю, ткнув лицом в замерзшую лужу. 

Лицо задержанного на видео скрыто. Один из силовиков сразу после задержания требует, чтобы мужчина назвал свое полное имя, однако ответ задержанного с аудиодорожки стерт.  

Согласно версии ФСБ, задержанный краснодарец администрировал некий Telegram-чат, в котором состояли представители украинских спецслужб. 

"Там он опубликовал собранные ранее персональные данные российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, тем самым передав их противнику", - говорится в сообщении силовиков. 

Также жителю Кубани вменяют сбор денег для закупки "военной техники и снаряжения для подразделений ВСУ", призывы к насилию в отношении российских военных. "Оправдывал деятельность украинских националистических батальонов, призывал оказывать помощь ВСУ и дискредитировал ВС РФ", - добавили в ФСБ. 

В общей сложности задержанному предъявлены обвинения по пяти уголовным статьям - "о госизмене, пропаганде терроризма, фейках про армию, публичных призывах к экстремизму и к деятельности, направленной против безопасности государства". Эти статьи предусматривают длительные сроки заключения вплоть до пожизненного. 

Комментариями от обвиняемого или его адвоката относительно версии силовиков "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Азербайджана, которому вменяется шпионаж в пользу Украины.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Пенсионерка принимает посылку. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:32, 17 февраля 2026
Сочувствующие смогли передать посылки в СИЗО кубанским пенсионерам
Врач ведет пострадавшего к скорой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:23, 17 февраля 2026
Два человека пострадали во время атаки беспилотников на Кубани
Паспорт РФ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:58, 16 февраля 2026
Власти Абхазии предложили получать паспорта РФ в Сочи
Вдова и сын ветерана боевых действий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:50, 16 февраля 2026
Вдова и сын ветерана боевых действий из Геленджика пожаловались на требования о сносе дома
03:42, 16 февраля 2026
Генпрокурата потребовала изъять имущество депутата городской думы Краснодара
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Стоп-кадр: "Чрезвычайная ситуация на территории газонакопительной станции в Новом Хушете". Фото: "Молодежка" / Telegram-канал
17 февраля 2026, 19:16
Задержан подозреваемый в гибели человека при пожаре в Махачкале

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
17 февраля 2026, 16:58
Родственник Мовсара Коттоева осужден по делу о помощи боевикам

Задержание выходца из Чечни в Армении. Скриншот видео https://www.police.am/news/view/police100226.html
17 февраля 2026, 14:04
Уроженец Чечни депортирован из Армении после угроз убийством дочери

Пожар. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17 февраля 2026, 12:05
Пожар на кубанском нефтезаводе произошел после атаки БПЛА

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше