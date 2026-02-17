ФСБ задержала краснодарца по обвинению в шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики отчитались о задержании жителя Краснодара, обвиняемого в госизмене "в форме шпионажа". Ему также вменяются призывы к терроризму и дискредитация российских военных.

Задержанный - 41-летний житель Краснодара, гражданин России. Силовики назвали его сторонником "радикальной украинской идеологии", не пояснив, что это означает.

Видео задержания мужчины опубликовал на своем сайте Национальный антитеррористический комитет. Как видно на записи продолжительностью в 16 секунд, силовики поджидали его в машине на улице близ жилого частного сектора. Когда мужчина вышел на улицу, сотрудники ФСБ в камуфляже заломили ему руки и уложили на землю, ткнув лицом в замерзшую лужу.

Лицо задержанного на видео скрыто. Один из силовиков сразу после задержания требует, чтобы мужчина назвал свое полное имя, однако ответ задержанного с аудиодорожки стерт.

Согласно версии ФСБ, задержанный краснодарец администрировал некий Telegram-чат, в котором состояли представители украинских спецслужб.

"Там он опубликовал собранные ранее персональные данные российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, тем самым передав их противнику", - говорится в сообщении силовиков.

Также жителю Кубани вменяют сбор денег для закупки "военной техники и снаряжения для подразделений ВСУ", призывы к насилию в отношении российских военных. "Оправдывал деятельность украинских националистических батальонов, призывал оказывать помощь ВСУ и дискредитировал ВС РФ", - добавили в ФСБ.

В общей сложности задержанному предъявлены обвинения по пяти уголовным статьям - "о госизмене, пропаганде терроризма, фейках про армию, публичных призывах к экстремизму и к деятельности, направленной против безопасности государства". Эти статьи 1 предусматривают длительные сроки заключения вплоть до пожизненного.

Комментариями от обвиняемого или его адвоката относительно версии силовиков "Кавказский узел" пока не располагает.

