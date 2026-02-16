Вдова и сын ветерана боевых действий из Геленджика пожаловались на требования о сносе дома

Семья военного летчика Андрея Еремеева, умершего в 2018 году, получила уведомление от судебных приставов о сносе единственного дома в коттеджном поселке "Пушкинский дол" в Геленджике. Они намерены обратиться в Следком России, ФСБ и к президенту Владимиру Путину с жалобой на нарушение своих прав.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2020 года суд признал жительницу Крымска Инну Кущ виновной в мошенничестве при продаже участков в коттеджном поселке "Пушкинский дол" и приговорил к четырем годам колонии-поселения. По версии следствия, она ввела в заблуждение более 150 человек, ущерб потерпевшим превысил 138,5 миллиона рублей. Владельцы коттеджей заявили, что приобретение участков было законным, однако после совершения сделок землю поселка вернули в категорию земель лесного фонда, а суды начали принимать решения о сносе домов и изъятии участков. 8 июня жители Геленджика потребовали от властей решить проблему с земельными участками в поселке.

15 февраля семья покойного военного летчика Андрея Еремеева, награжденного дважды орденами мужества в 1995 и 2003 годах, получила предписание от судебных приставов снести свой дом в коттеджном поселке "Пушкинский дол" в Геленджике течение 14 дней.

Вдова летчика Лариса Еремеева и их сын, инвалид-колясочник Александр Еремеев живут в доме, который построен в 2014 году на участке, приобретенном в 2012 году. Решение о сносе было вынесено еще в 2016 году, однако, как утверждают Еремеевы, спустя десять лет к ним вновь предъявлены требования в рамках исполнительного производства.

Из требования (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") следует, что заместитель начальника отделения - заместитель старшего судебного пристава Геленджикского городского отделения судебных приставов направил запрос в адрес министерства природных ресурсов Краснодарского края. Пристав просит в 14-дневный срок сообщить, исполнено ли решение суда о расторжении договора аренды лесного участка и сносе строений, расположенных на нем. Должником в рамках исполнительного производства по-прежнему указан Андрей Юрьевич Еремеев, умерший в 2018 году. В документе содержится предупреждение о возможной административной ответственности за неисполнение требований.

«Мы получили требование, где должником указан мой муж, которого нет в живых уже восемь лет. Это выглядит как абсурд. Я обращалась к ним в 2018 году со свидетельством о смерти мужа», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Лариса Еремеева.

Александр Еремеева назвал происходящее «вторым ударом по семье». «Отец умер, не выдержав этой борьбы. Теперь нам снова напоминают, что мы должны снести единственное жилье», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что сносить дом своими руками ни он, ни мать не имеют ни материальной, ни физической возможности. "Я получаю пенсию по инвалидности, мама - пенсионерка. На наши пенсии нам едва хватает на питание и карманные расходы», - пояснил он.

Лариса Еремеева напомнила предысторию произошедшего. Участок был приобретен в 2012 году официально, с оформлением всех документов. «У нас даже мысли не было, что нас обманывают. Все делалось открыто. Участок понравился, мы его приобрели в 2012 году. Получили документы. Мы все делали для своего сына-инвалида. Ему нужен свежий воздух. О том, что нам продали незаконный участок, мы узнали, когда были отданы деньги, построен дом, проведены все коммуникации», - рассказала она.

Александр Еремеев участвовал в акциях протеста против сноса дома. После одной из них в 2017 году суд Геленджика оштрафовал на 10 тысяч рублей. Другие жители "Пушкинского дола" неоднократно проводили акции против действия властей. Александр Еремеев был признан потерпевшим по делу о мошенничестве, но уголовное дело было прекращено, виновные не понесли наказания, ущерб не был возмещен. В 2018 году Еремеев скончался от инфаркта, так и не добившись восстановления прав на купленную для своей семьи землю.

Еремеевы заявили, что намерены обратиться к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, руководству УФСБ по Краснодарскому краю и в Администрацию президента с просьбой возобновить уголовное дело и дать оценку действиям должностных лиц, допустивших продажу земель лесного фонда.

«Мы не захватывали лес. Мы купили землю у государства, поверили документам. Теперь нас хотят сделать крайними», - заявила Лариса Еремеева. Она подчеркивает, что, как ей известно на сегодняшний момент, их семья стала второй жертвой властей, которые требуют от них повторно снести свой дом собственными руками.

«Первым стал один из обманутых в "Пушкинском доле", сосед. Ему также предписали снести дом своими руками, когда он отказался, то наложили штраф в 200 000 рублей. Теперь он сносит сам свой дом, потому что за несколько дней штраф может вырасти до миллионов рублей и никого не волнует, как и на что человеку жить дальше. Поэтому после первого штрафа он начал разбирать дом. Срок ему дали до марта 2026 года. Мы готовы уйти из нашего дома. Но мы будем требовать с сыном наказания виновных и выплаты из их личных карманов компенсации нам и покупки иного жилья и земельного участка. Наша семья признана потерпевшими, но последствий для нас никаких нет. Какой тогда толк признания потерпевшими? И почему нет до сих пор наказания тем, кто организовал эту аферу открыто и нагло используя свое служебное положение», - заявила Еремеева.

Также она добавила, что различными репрессивными методам власти смогли внести разлад в ранее сплоченный круг жителей "Пушкинского дола", и история со сносом их дома теперь никого не волнует. «Люди боятся. И не понимают, что сегодня мы, а завтра они, несмотря на их молчание», - отметила она.

Независимый адвокат Иван Костенко, комментируя ситуацию, отметил, что требование о сносе в рамках исполнительного производства, где должником указан умерший человек, требует отдельной правовой оценки.

«Если должник по исполнительному производству умер, судебный пристав обязан приостановить производство и решить вопрос о процессуальном правопреемстве. Взыскание или исполнение решения в отношении умершего лица невозможно. Необходимо установить, перешли ли обязанности по решению суда к наследникам и были ли они надлежащим образом привлечены к участию в деле», - пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если речь идет о самовольной постройке, суд может возложить обязанность по ее сносу на фактических владельцев или собственников. Однако «это должно быть оформлено отдельным судебным актом или в рамках процедуры замены стороны в исполнительном производстве». «Если в документе в качестве должника по-прежнему фигурирует умерший Андрей Еремеев, это свидетельствует либо о формальном подходе, либо о процессуальной ошибке. Такие действия могут быть обжалованы в суде», - подчеркнул адвокат.

Костенко также отметил, что с учетом признания семьи потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, вопрос о компенсации ущерба и предоставлении альтернативного жилья «должен рассматриваться государством в рамках принципа защиты добросовестных приобретателей».

«Ситуация в "Пушкинском доле" остается одной из наиболее резонансных земельных историй Краснодарского края. Спустя десять лет после покупки участков и девять лет после массовых протестов вопрос о судьбе сотен семей, вложивших средства в строительство, остается нерешенным», - заявил корреспонденту "Кавказского узла" бывший адвокат жителей поселка Михаил Беньяш (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).