Потушен один из очагов возгорания в поселке Волна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожарные потушили один из двух очагов возгорания в Темрюкском районе, где после атаки БПЛА произошел пожар.

Как писал "Кавказский узел", ночью 15 февраля в поселке Волна повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По данным властей, площадь двух очагов возгорания после удара по резервуару с нефтепродуктами превысила 2200 квадратных метров.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил 15 февраля, что один из очагов возгорания в поселке Волна Темрюкского района, где после атаки беспилотников были повреждены склад и резервуар с нефтепродуктами, ликвидирован.

По данным оперштаба на вечер 15 февраля огнем охвачено порядка двух тысяч квадратных метров, пожар тушат 74 человека.

Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним, в Адлерском районе Сочи 3 августа 2025 года женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника, произошедшей около нефтебазы и гаражного кооператива на улице Авиационной.

В июле район этого гаражного кооператива также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили, что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.