Незаконная майнинг-ферма найдена на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Успенка найдена майнинг-ферма, ущерб от работы которой превысил 3,3 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд.

В одном из нежилых зданий села Успенское местный житель установил 19 установок по майнингу криптовалют, которые круглосуточно потребляли электроэнергию.

Общий ущерб, нанесенный поставщику, оценивается в более чем 3,3 миллиона рублей, пишет 13 февраля "Утренний юг".

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, в крупном размере, обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Успенский районный суд для рассмотрения по существу, оборудование изъято, помещение арестовано.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в четырех населенных пунктах Ингушетии энергетики в начале февраля обнаружили пять нелегальных майнинг-ферм, ущерб от которых превысил 400 миллионов рублей.

Напомним, что правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.