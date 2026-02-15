Незаконная майнинг-ферма найдена на Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В селе Успенка найдена майнинг-ферма, ущерб от работы которой превысил 3,3 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд.
В одном из нежилых зданий села Успенское местный житель установил 19 установок по майнингу криптовалют, которые круглосуточно потребляли электроэнергию.
Общий ущерб, нанесенный поставщику, оценивается в более чем 3,3 миллиона рублей, пишет 13 февраля "Утренний юг".
Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, в крупном размере, обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Успенский районный суд для рассмотрения по существу, оборудование изъято, помещение арестовано.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в четырех населенных пунктах Ингушетии энергетики в начале февраля обнаружили пять нелегальных майнинг-ферм, ущерб от которых превысил 400 миллионов рублей.
Напомним, что правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.