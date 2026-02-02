Пять нелегальных майнинг-ферм найдены в Ингушетии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В четырех населенных пунктах Ингушетии энергетики обнаружили пять нелегальных майнинг-ферм, ущерб от которых превысил 400 миллионов рублей.
Как писал "Кавказский узел", в июне прошлого года в Ингушетии в сельском поселении Кантышево была найдена майнинг-ферма на 264 аппарата для добычи криптовалют, ущерб оценен в четыре миллиона рублей.
В Ингушетии остановлена работа пяти нелегальных майнинговых ферм, они располагались в Плиево, Кантышево, Сунже и Сурхахи, сообщает 31 января РБК.
Отмечается, что ущерб, нанесенный незаконно подключенными к электросетям майниг-фермами, оценивается в 415 миллионов рублей.
Напомним, что правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.
В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.
