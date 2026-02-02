×

Кавказский узел

Лента новостей
03:54, 2 февраля 2026

Пять нелегальных майнинг-ферм найдены в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В четырех населенных пунктах Ингушетии энергетики обнаружили пять нелегальных майнинг-ферм, ущерб от которых превысил 400 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", в июне прошлого года в Ингушетии в сельском поселении Кантышево была найдена майнинг-ферма на 264 аппарата для добычи криптовалют, ущерб оценен в четыре миллиона рублей.

В Ингушетии остановлена работа пяти нелегальных майнинговых ферм, они располагались в Плиево, Кантышево, Сунже и Сурхахи, сообщает 31 января РБК.

Отмечается, что ущерб, нанесенный незаконно подключенными к электросетям майниг-фермами, оценивается в 415 миллионов рублей.

Напомним, что правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

