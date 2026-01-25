×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
02:01, 25 января 2026

Житель Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела из-за земельного спора

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики из Северной Осетии возбудили уголовное дело против ингуша Бекхана Цурова. По словам родных, поводом стал земельный спор, который перешел в потасовку, и считают, что бытовой конфликт пытаются превратить в межнациональный.

В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Балта, ингуша по национальности Бекхана Цурова. По словам родственников мужчины, поводом стал конфликт между ингушской и осетинской семьями из-за земельного участка.

По словам родных, 3 января на участке по улице Интернациональная, который принадлежит сестре Цурова, произошел инцидент. Дом, который принадлежал ранее их деду, был разрушен в 1992 году. Семья покинула Балту, но вернулась в 1999 году, с тех пор там и проживает, пишет 24 января телеграм-канал "Фортанга".

Осетино-ингушский вооруженный конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии, где совместно проживали представители обеих национальностей. Последствия конфликта окончательно не устранены, хотя часть ингушского населения смогла вернуться в населенные пункты района. Подробнее с обстоятельствами конфликта можно ознакомиться в статье "Осетино-ингушский конфликт" доктора исторических наук В. А. Тишкова, опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла".

По словам источника канала, сестра попросила Бекхана Цурова и его брата Тамерлана расчистить двор для строительства. Уточняется, что все документы на участок имеются. Во время работ по расчистке на участок приехал местный житель осетинской национальности с женой и дочерью. Они заявили, что приобрели участок, и потребовали прекратить работы. Произошла драка. Дошло до угрозы применения холодного оружия. После этого на участок приехали силовики.

По словам источника, местный житель написал заявление об угрозе убийством жене и дочери.

Цурова после конфликта доставили в больницу на скорой помощи, у него зафиксированы ушиб лба и нижней челюсти. Суд, по словам защиты, отказался исследовать заключение врачей. Защита считает, что суд "сознательно ушел от оценки представленных доказательств по делу, более того, суд в нарушении законодательства РФ фактически отказался исследовать документы", - говорится в публикации.

При задержании силовики эвакуировали спецтехнику, на которой работали братья, не выписав документы об ее изъятии или аресте. После конфликта Цуров отбыл 12 суток административного ареста, а Тамерлан - восемь суток. Затем в отношении Бекхана были возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе убийством, самоуправстве и хулиганстве. Сейчас он находится под домашним арестом на два месяца.

Родственники Цурова также возмутились тем, в пресс-релизе МВД он указан как "житель одной из соседних республик", хотя он родился во Владикавказе и постоянно проживает в Балте.

О произошедшем инцидента 17 января сообщило МВД по республике Северная Осетия в своем телеграм-канале. По данным ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении мужчины 1985 года рождения, который является жителем одной из соседних республик, по статьям 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), части 2 статьи 213 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и части 3 статьи 330 (самоуправство, совершенное с применением насилия или угрозой его применения).

Ведомство сообщает, что фигурант в ходе конфликта, "действуя агрессивно и демонстрируя предметы, внешне схожие с холодным оружием, высказывал угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в адрес женщины и ее дочери". Указывается, что причиной конфликта стали разногласия, связанные с проведением работ на земельном участке.

Потерпевшая "с учетом характера поведения мужчины и содержания высказанных угроз" обратилась в органы внутренних дел, которые остановили конфликт.

Автор: "Кавказский узел"

