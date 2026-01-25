Житель Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела из-за земельного спора

Силовики из Северной Осетии возбудили уголовное дело против ингуша Бекхана Цурова. По словам родных, поводом стал земельный спор, который перешел в потасовку, и считают, что бытовой конфликт пытаются превратить в межнациональный.

В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Балта, ингуша по национальности Бекхана Цурова. По словам родственников мужчины, поводом стал конфликт между ингушской и осетинской семьями из-за земельного участка.

По словам родных, 3 января на участке по улице Интернациональная, который принадлежит сестре Цурова, произошел инцидент. Дом, который принадлежал ранее их деду, был разрушен в 1992 году. Семья покинула Балту, но вернулась в 1999 году, с тех пор там и проживает, пишет 24 января телеграм-канал "Фортанга".

Осетино-ингушский вооруженный конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии, где совместно проживали представители обеих национальностей. Последствия конфликта окончательно не устранены, хотя часть ингушского населения смогла вернуться в населенные пункты района. Подробнее с обстоятельствами конфликта можно ознакомиться в статье "Осетино-ингушский конфликт" доктора исторических наук В. А. Тишкова, опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла".

По словам источника канала, сестра попросила Бекхана Цурова и его брата Тамерлана расчистить двор для строительства. Уточняется, что все документы на участок имеются. Во время работ по расчистке на участок приехал местный житель осетинской национальности с женой и дочерью. Они заявили, что приобрели участок, и потребовали прекратить работы. Произошла драка. Дошло до угрозы применения холодного оружия. После этого на участок приехали силовики.

По словам источника, местный житель написал заявление об угрозе убийством жене и дочери.

Цурова после конфликта доставили в больницу на скорой помощи, у него зафиксированы ушиб лба и нижней челюсти. Суд, по словам защиты, отказался исследовать заключение врачей. Защита считает, что суд "сознательно ушел от оценки представленных доказательств по делу, более того, суд в нарушении законодательства РФ фактически отказался исследовать документы", - говорится в публикации.

При задержании силовики эвакуировали спецтехнику, на которой работали братья, не выписав документы об ее изъятии или аресте. После конфликта Цуров отбыл 12 суток административного ареста, а Тамерлан - восемь суток. Затем в отношении Бекхана были возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе убийством, самоуправстве и хулиганстве. Сейчас он находится под домашним арестом на два месяца.

Родственники Цурова также возмутились тем, в пресс-релизе МВД он указан как "житель одной из соседних республик", хотя он родился во Владикавказе и постоянно проживает в Балте.

О произошедшем инцидента 17 января сообщило МВД по республике Северная Осетия в своем телеграм-канале. По данным ведомства, уголовное дело возбуждено в отношении мужчины 1985 года рождения, который является жителем одной из соседних республик, по статьям 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), части 2 статьи 213 (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и части 3 статьи 330 (самоуправство, совершенное с применением насилия или угрозой его применения).

Ведомство сообщает, что фигурант в ходе конфликта, "действуя агрессивно и демонстрируя предметы, внешне схожие с холодным оружием, высказывал угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью в адрес женщины и ее дочери". Указывается, что причиной конфликта стали разногласия, связанные с проведением работ на земельном участке.

Потерпевшая "с учетом характера поведения мужчины и содержания высказанных угроз" обратилась в органы внутренних дел, которые остановили конфликт.