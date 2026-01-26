×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
18:59, 26 января 2026

Пользователи Facebook* указали на конфликт традиционного уклада и свободы личности в ситуации с побегом Манькиевой

Айна Манькиева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Угрозы вернуть в семью уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, сбежавшую из -за домашнего насилия, спроецировало дискуссию о противоречии традиционных ценностей и прав человека. 

Как писал "Кавказский узел", отец Айны Манькиевой Хамбор заявил журналистам, что разыщет дочь "любой ценой", сославшись на свои связи в силовых структурах и органах власти "до верхушки". По словам мужчины, семья привлекла "многих людей" из разных силовых структур к розыску Айны, и все эти люди, а также некие представители Госдумы "работают" над возвращением девушки домой.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие  объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.  

Пост на эту тему в Facebook* «Кавказского узла» к 18.30 мск собрал 253 комментария, значительная часть которых была посвящена беспокойству о дальнейшей судьбе Манькиевой, а также опасности, грозящей ее жизни 

«Бедная девушка. Что её ждёт?», - задалась вопросом Марина Джиоева. «Если вернут, то убьют», - предположила Любовь Турбенёва.

«Какой родитель желает плохого для своего ребёнка, вы за своими следите, не надо обсуждать, вы же не знаете на самом деле что там», - возразила Сайха Саидова

Большая часть читателей указала, что как совершеннолетний человек, Айна Манкиева вправе сама выбирать место жительства. 

«А может ей страшно жить в своей семье», - считает Lidiya Georgiivska. «Поздно уже что-то возвращать. Да забудьте ее и всё. Пускай сама строит свою жизнь», - посоветовал семье беглянки Anar Hacıyev.

«Я вот понять не могу одного. Человек совершеннолетний. Имеет право жить, где, как и с кем хочет. В какую семью кто ее должен возвращать? Что с этими людьми?», - вопрошает Lililan Zh.

Горячая дискуссия произошла между поборниками традиционных семенных ценностей, а также общественного уклада Северного Кавказа и читателями, которые считают главной ценностью права человека. 

«Не лезьте своим уставом и нравоучениями в быт кавказской семьи. Лучше поглядывайте за собой, и соответственно за своими детьми. А вернёт ее отец, или нет, убьёт иль помилует, это сугубо его личное дело. Она, его порождение. И только он решает, что делать и как поступить с ней», - высказал свое мнение пользователь под ником Khan Arshta

«Вы и Бога не боитесь, раз считаете, что вправе отнимать чью-то жизнь! От хороших отцов дочки н убегают! Все должно быть основано на любви и к семье и к традициям!», - возразила ей Ina Bakhtadze.

«Женщина в вайнахских семьях никогда не может делать что ей вздумается. Хоть ей сто лет. Она всегда должна помнить, что от ее поведения во многом зависит честь и достоинство ее семьи и всего рода. И да, она должна быть в семье, должна быть под опекой и защитой своих мужчин. И они должны знать, что с ней, где она и с кем она! Таковы наши обычаи и традиции. И неважно какой век на дворе, хоть 31-й. И не надо обсуждать, осуждать и удивляться. Так было, так есть и, надеюсь, так будет», - написал Razita Abaeva.

«Это один из немногих народов который старается удержать своих традиции, адаты, обычаи не пускать в свою семью гадость, грязь, которую несут на Кавказ», - поддержал ее читатель с ником Беня Криу. «Чем удержать? Убийствами чести? Что может быть грязнее убийства?», - оппонировала ему Валерия Морева.

Напомним, что сама Айна ранее отмечала, что ее семья относится к влиятельному клану баталхаджинцев, а среди членов этой общины распространены практики насилия над женщинами - в частности, женского обрезания и принудительного инцеста по инициативе родственников по мужской линии. 

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Ядром вирда являются прямые потомки шейха, их семейная ячейка отличается большой сплоченностью. Баталхаджинцы имеют политическое и финансовое влияние в Ингушетии: члены этой семьи всегда занимали посты в республиканских органах власти и успешно занимались бизнесом, поэтому имели и большие деньги, и серьезные связи; по состоянию на 2019 год братство, по данным источников, насчитывало около 5 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

Этапирование в другой регион как инструмент давления

На дело Айны Манькиевой ранее обратил внимание вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, заявивший, о необходимости исключить новое задержание девушки полицейскими и отправку ее домой.  21 января на рассмотрение нижней палаты парламент был внесен законопроект N1127023-8 «О внесении изменения в статью 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». По состоянию на 18.30, на сайте Госдумы содержится информация о том, что документ направлен в комитет по государственному строительству и законодательству. 

«Законопроектом предлагается дополнить статью 125 УПК РФ частью 7, в соответствии с которой в случае, если лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления либо привлечено в качестве обвиняемого, подлежит переводу в другой субъект Российской Федерации в связи с расследованием уголовного дела, заявление такого лица о наличии угрозы его жизни и здоровью в результате такого перевода, жалоба на соответствующие действия (бездействие) или решения должностного лица подлежат обязательному рассмотрению судом до исполнения решения о переводе», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

«В настоящее время на практике имеются случаи, когда правоохранительные органы инициируют уголовное дело в субъекте Российской Федерации по месту рождения гражданина с целью принудительного возврата этого лица в данный регион. В результате подозреваемый или обвиняемый, находящийся в одном субъекте Российской Федерации, этапируется под стражей в другой субъект часто против своей воли. Такие перемещения нередко используются как инструмент давления» - говорится в запиские.

Отметим, что проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

