Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Бакинский апелляционный суд сократил на шесть месяцев срок лишения свободы Таги Ибрагимова и Тогрула Рзаева, признанных виновными по делу о взрыве в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку, в результате которого погибли 10 человек и 23 получили ранения.
Как писал "Кавказский узел", 15 января 2024 года взрыв и пожар произошли в мебельном цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. Тела девяти погибших были найдены на месте взрыва, еще 24 человека получили травмы и ожоги. Вечером 16 января МЧС заявило, что поисково-спасательные работы завершены. 20 января в больнице умер Адиль Рустамов, он стал десятым погибшим в результате взрыва в мебельном цехе в Баку.
Из 24 раненых одному медпомощь была оказана на месте, 23 были госпитализированы, в том числе с ожогами и переломами. Еще три человека были найдены живыми под завалами. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана. Владелец мебельного цеха был обвинен в халатности, а управляющий - в несоблюдении правил пожарной безопасности.
Решение о снижении срока было принято Бакинским апелляционным судом на заседании под председательством судьи Мурада Мамедова, информирует издание Report.
Согласно обвинению, Таги Ибрагимов и Тогрул Рзаев причинили материальный ущерб имуществу, находящемуся на территории ОАО, а также окружающей среде. Кроме того, Ибрагимов уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере.
Ибрагимов был признан виновным по статьям 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджана. Рзаев понес ответственность по статье 225.3 того же кодекса. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям оба обвиняемых были приговорены к шести годам лишения свободы.
В итоге, апелляционный суд принял решение снизить срок наказания осужденных до 5 лет 6 месяцев.
"Кавказский узел" также писал, что в конце ноября 2025 года суд в Баку отправил под арест директора клиники, подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности. В результате пожара погибли три человека, еще 25 потребовалась помощь врачей.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.