Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку

Бакинский апелляционный суд сократил на шесть месяцев срок лишения свободы Таги Ибрагимова и Тогрула Рзаева, признанных виновными по делу о взрыве в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку, в результате которого погибли 10 человек и 23 получили ранения.

Как писал "Кавказский узел", 15 января 2024 года взрыв и пожар произошли в мебельном цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. Тела девяти погибших были найдены на месте взрыва, еще 24 человека получили травмы и ожоги. Вечером 16 января МЧС заявило, что поисково-спасательные работы завершены. 20 января в больнице умер Адиль Рустамов, он стал десятым погибшим в результате взрыва в мебельном цехе в Баку.

Из 24 раненых одному медпомощь была оказана на месте, 23 были госпитализированы, в том числе с ожогами и переломами. Еще три человека были найдены живыми под завалами. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана. Владелец мебельного цеха был обвинен в халатности, а управляющий - в несоблюдении правил пожарной безопасности.

Решение о снижении срока было принято Бакинским апелляционным судом на заседании под председательством судьи Мурада Мамедова, информирует издание Report.

Согласно обвинению, Таги Ибрагимов и Тогрул Рзаев причинили материальный ущерб имуществу, находящемуся на территории ОАО, а также окружающей среде. Кроме того, Ибрагимов уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ибрагимов был признан виновным по статьям 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджана. Рзаев понес ответственность по статье 225.3 того же кодекса. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям оба обвиняемых были приговорены к шести годам лишения свободы.

В итоге, апелляционный суд принял решение снизить срок наказания осужденных до 5 лет 6 месяцев.

"Кавказский узел" также писал, что в конце ноября 2025 года суд в Баку отправил под арест директора клиники, подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности. В результате пожара погибли три человека, еще 25 потребовалась помощь врачей.