×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:35, 13 марта 2026

Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку

Таги Ибрагимов и Тогрул Рзаев. Фото: Report https://report.az/ru/proisshestviya/nachalsya-sud-nad-obvinyaemymiv-gibeli-10-chelovek-pri-vzryve-v-binagadinskom-rajone-baku#gallery_d8f17bb2d44f84d764275b896e35de21-1

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинский апелляционный суд сократил на шесть месяцев срок лишения свободы Таги Ибрагимова и Тогрула Рзаева, признанных виновными по делу о взрыве в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку, в результате которого погибли 10 человек и 23 получили ранения.

Как писал "Кавказский узел", 15 января 2024 года взрыв и пожар произошли в мебельном цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку. Тела девяти погибших были найдены на месте взрыва, еще 24 человека получили травмы и ожоги. Вечером 16 января МЧС заявило, что поисково-спасательные работы завершены. 20 января  в больнице умер Адиль Рустамов, он стал десятым погибшим в результате взрыва в мебельном цехе в Баку.

Из 24 раненых одному медпомощь была оказана на месте, 23 были госпитализированы, в том числе с ожогами и переломами. Еще три человека были найдены живыми под завалами. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана. Владелец мебельного цеха был обвинен в халатности, а управляющий - в несоблюдении правил пожарной безопасности.

Решение о снижении срока было принято Бакинским апелляционным судом на заседании под председательством судьи Мурада Мамедова, информирует издание Report.

Согласно обвинению, Таги Ибрагимов и Тогрул Рзаев причинили материальный ущерб имуществу, находящемуся на территории ОАО, а также окружающей среде. Кроме того, Ибрагимов уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ибрагимов был признан виновным по статьям 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджана. Рзаев понес ответственность по статье 225.3 того же кодекса. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям оба обвиняемых были приговорены к шести годам лишения свободы.

В итоге, апелляционный суд принял решение снизить срок наказания осужденных до 5 лет 6 месяцев.

"Кавказский узел" также писал, что в конце ноября 2025 года суд в Баку отправил под арест директора клиники, подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности. В результате пожара погибли три человека, еще 25 потребовалась помощь врачей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:50, 13 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована по статье о дискредитации армии
05:20, 13 марта 2026
Пятеро военных из Дагестана убиты на Украине
04:31, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за самовольный уход из части
21:46, 12 марта 2026
Кондратьев сообщил о погибших и пострадавших при атаке БПЛА
20:06, 12 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии заподозрена в финансировании экстремизма
00:50, 12 марта 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
Все события дня
Новости
Большегрузы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:39, 12 марта 2026
Аналитики в Баку объяснили причины снятия ограничений на грузоперевозки из Ирана
Азер Гасымлы. Фото: https://musavat.ru/
08:42, 12 марта 2026
Азербайджанский политолог Гасымлы приговорен к 12 годам заключения
Замин Зяки. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3462959980660920&set=ecnf.100008408554746 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15:49, 11 марта 2026
Азербайджанский активист Зяки приговорен к длительному сроку
Вагоны с зерном. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/vagony-s-zernom-napravlyayushhiesya-iz-rossii-v-armeniyu-segodnya-otpravleny-iz-baku-foto-640408
12:58, 11 марта 2026
Новая партия российского зерна отправлена через Азербайджан в Армению
Азербайджанские переселенцы. 11 марта 2026 года. Фото: Report https://report.az/daxili-siyaset/xocavend-ve-xocali-rayonlarina-novbeti-koc-karvanlari-yola-salinib1214323465
08:00, 11 марта 2026
Число возвращенных в Карабах азербайджанских семей превысило 7,5 тысячи
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
09:10, 13 марта 2026
Ветер с Апшерона
Осуждение А.Гасымлы - главное событие недели
Фото
08:35, 7 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Если не КСИР ударил, то кто?
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 10:34
Власти отчитались о потушенном пожаре на нефтебазе в Тихорецке

Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла".
13 марта 2026, 01:43
Мать Кардашова выразила недоверие суду в Чечне

Волонтеры собирают мазут. 11 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/setisitolopata/2673
12 марта 2026, 17:37
Волонтеры отчитались о сборе 200 килограммов мазута в Витязево

Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 марта 2026, 16:36
Санврачи рекомендовали не выходить на улицу из-за пожара на нефтебазе в Тихорецке

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Показать больше