Аналитики в Баку объяснили причины снятия ограничений на грузоперевозки из Ирана

Прекращение перевозок между Азербайджаном и Ираном из-за кратковременности не привело к последствиям, отмена ограничений на проезд лежит в нежелании Баку усугублять конфликт с соседней страной.

В целом же в товарообмене с Азербайджаном больше заинтересован Иран, а России выгоден транзит, указали бакинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта в результате атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана". 8 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил Ильхама Алиева, что Иран не имеет отношения к атаке БПЛА на Нахичевань. После этого власти Азербайджана отменили ограничения на перевозку грузов через границу с Ираном, введенные в день атаки БПЛА на Нахичевань.

Атака беспилотников, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, предположили аналитики в Баку

Прекращение движения грузового автомобильного транспорта между Азербайджаном и Ираном было кратковременным и потому вряд ли это существенно повлияло на двусторонние торговые отношения, сказал корреспонденту «Кавказского узла» соучредитель Центра исследований «Республика», глава политкомитета партии «Республиканская альтернатива» Натиг Джафарли.

По его словам, трехдневная остановка вызвала определенное скопление фур на границе, но сейчас движение грузового транспорта возобновлено в прежнем режиме. На его взгляд, открытие границы Азербайджаном для фур было больше вызвано политическими факторами, нежели экономическими. Доля Ирана в товарообороте Азербайджана составляет менее 2,5 процента. При этом, более 95 процентов приходится на импорт из Ирана, это в основном сельхозпродукция и стройматериалы. Все эти товары производятся в Азербайджане и ввозятся из других стран. Прекращение импорта из Ирана на рынках Азербайджана не вызвало бы дефицита и резкого подорожания цен, считает эксперт.

"Товары из Ирана, будь то продовольственная продукция или стройматериалы, создают ценовую конкуренцию и при их отсутствии в течение длительного времени возможен определенный рост инфляции. Однако на экономику Азербайджана в государственном масштабе это сильно не повлияет. Недоимки по таможенным и налоговым сборам с лихвой покрылись бы резким скачком цен на нефть. От приостановки торговли больше проиграли бы иранские производители", - сказал Джафарли.

Иранская дипломатия задействовала все средства для открытия дороги

По его мнению, остановка движения грузового транспорта на длительное время нанесла бы больший ущерб интересам Ирана и России, для которых Азербайджан - транзитная страна. Самый эффективный маршрут МТК «Север – Юг» проходит через Азербайджан, он короткий и логистически удобный. Возможности морского пути через Каспий ограничены и там необходимо осуществлять перевалку грузов с одного вида транспорта на другой. Путь через Центральную Азию в разы длиннее, отметил аналитик.

По мнению Джафарли, для Ирана северный путь критически важен в международной торговле на фоне военных действий в Ормузском проливе. «Поэтому иранская дипломатия задействовала все средства для открытия дороги. Президент Ирана Масуд Пезешкиан лично позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. После избрания Пезешкиана президентом напряженность в двусторонних отношениях была снята и они, можно сказать, были перезагружены. Пезешкиан несколько раз приезжал в Азербайджан и между главами государств наладилось взаимное доверие. Кроме того, немаловажным фактором является то что Пезешкиан является этническим азербайджанцем и в определенной степени является их голосом, и к этому в Баку относятся с уважением. Иран публично никогда не извиняется и не признает своей вины. Но в данном случае, в приватной беседе, Пезешкиан наверняка выразил глубокое сожаление с атакой на НАР. Вероятно, он предоставил заверения, что это больше не повторится. Правда, в Иране сейчас ключевая роль в принятии решений принадлежит силовикам. Но, видимо, Пезешкиан был уполномочен передать и их обещания. С другой стороны, иранская дипломатия, вероятно, подключила и Москву, которая также теряет от приостановки деятельности коридора. Видимо, в Баку поступили и просьбы и из России. Можно полагать, что последовавший 11 марта звонок Алиеву от Владимира Путина имел целью и выражение благодарности не только за содействие в вывозе из Ирана граждан РФ, но и открытии дороги. Примечательно, что Россия направила гуманитарный груз в Иран после открытия дороги», - продолжил Джафарли.

На вопрос, насколько в целом военные действия в Иране повлияли на грузоперевозки из этой страны в Азербайджан и двустороннюю торговлю Джафарли ответил, что официальная статистика марта будет известна только во второй половине апреля. Однако, по его данным, иранских товаров в торговых сетях Азербайджана меньше не стало. Во всяком случае, визуально продукты из Ирана - сухофрукты, орехи, другие продовольственные товары в наличии в маркетах страны.

Эксперт затруднился оценить последствия войны в Иране на торговлю этой страны с Россией через Азербайджан и номенклатуру перевозимых грузов, сославшись на отсутствие официальной статистики по этому вопросу в Азербайджане.

Однако, по его словам, общий объем грузоперевозок по западному маршруту МТК “Север-Юг” в 2025 года составил порядка 7-8 миллионов тонн грузов, перевалка которых была автомобильным и железнодорожными транспортами (от ирано-азербайджанской границы в пункте Астара в направлении России).

Вместе с тем, аналитик указал на сообщения в СМИ РФ о том, что некоторые экспортеры в РФ приостановили отправку грузов по Север-Юг в Иран из-за войны в этой страны.

Так, источники в компаниях лесопромышленного комплекса,рассказали, что поставки в направлении Ирана остановлены с 28 февраля. Источник в одной из химических компаний отметил, что поставки в текущей ситуации на Ближнем Востоке существенно затруднены. Продолжаются поставки только тех грузов, которые были отправлены до начала вооруженного конфликта или в первые дни после его начала, пишут "Ведомости" 11 марта.

Депутат парламента Азербайджана, экономист Вугар Байрамов отметил, что в 2025 году товарооборот между Ираном и Азербайджаном составил 644 миллиона долларов, из которых 624 миллиона долларов приходились на импорт из Ирана. Экспорт из Азербайджана составил 20 миллионов долларов, что эквивалентно трем процентам общего объема товарооборота.

Пока говорить об экономических последствиях военных действий преждевременно.

Конечно, длительная нестабильность может ограничить экспортные возможности Ирана и создать трудности с поставками ряда товаров. Однако, по его словам, в случае сокращения импорта из Ирана его влияние на общий баланс потребительского рынка Азербайджана будет ограниченным. Доля Ирана во внешнеторговом обороте Азербайджана составляет всего 1,3%. В 2025 году на Иран пришлось только 2,6% общего объема импорта страны, указал Байрамов.

В структуре двусторонней торговли доминирует иранский экспорт в Азербайджан

“Вообще, на протяжении последних лет в торговле с Ираном сохраняется отрицательное сальдо для Азербайджана. Иран в большей степени выигрывает от двусторонних торговых отношений. Следовательно, если возникнут технические трудности в торговле с Ираном, это не окажет существенного влияния на азербайджанский экспорт. Статистический анализ показывает, что в структуре двусторонней торговли доминирует иранский экспорт в Азербайджан. Доля Ирана в общем экспорте Азербайджана не достигает значимых показателей, то есть находится на уровне нескольких процентов. Как известно, экспорт приносит стране валюту, тогда как импорт ведет к ее оттоку», — отметил депутат, подчеркнув незначительность предполагаемых потерь азербайджанской экономики в случае снижения объемов торговли.

Еще один экономист из академических кругов указал на незначительность удельного веса Ирана в экспорте Азербайджана.

“Если экономические отношения будут прерваны, Азербайджан мало потеряет, наш экспорт в Иран составляет 20 миллионов долларов США. По импорту Иран занимает 9-ое место. Однако из Ирана поступают целый ряд продовольственных товаров - апельсины , картофель, пищевая и йодированная соль, баклажаны, сливочное масло, печенье, перец, финики, морковь, капуста, сыр и другие продовольственные товары. По некоторым видам роль иранского импорта весьма значительна. Так, Иран обеспечивает 27% рынка сливочного масла и 85% - фиников. Конечно, эти продукты могут быть замещены из других источников. Однако иранские товары имеют низкие цены и их отсутствие может повлечь рост цен на продовольственном рынке. А это ударит по малоимущим слоям населения”, - сказал экономист.

Азербайджан, видимо, также отказался от максималистских требований и не стал требовать публичных извинений, учитывая что дальнейшая эскалация могла бы вызвать новые риски для безопасности страны

Однако, на его взгляд, ключевую роль в снятии ограничений на грузоперевозки сыграли политические факторы.

“Этот запрет сильно ударил по экономическим интересам Ирана и он лишился выгодной транспортной связи с Россией. Поэтому иранцы пошли на попятную. Азербайджан, видимо, также отказался от максималистских требований и не стал требовать публичных извинений, учитывая что дальнейшая эскалация могла бы вызвать новые риски для безопасности страны. Возможно, еще иранцы могли представить доказательства того, что удары по НАР не были преднамеренными или даже не были нанесены с территории Ирана. К примеру, это могли сделать и иранские прокси в Ираке, которые сейчас фактически действуют автономно. Звонок президента Масуда Пезешкиана, возможно, смягчил позицию Баку и Азербайджан отказался от дальнейшей конфронтации”, - сказал экономист.