Бакинские аналитики оценили последствия атаки на Нахичевань для отношений с Ираном

Атака беспилотников на Нахичеванскую автономную республику, по всей вероятности, была преднамеренной, однако Азербайджан на первом этапе ограничится дипломатическими и политическими мерами, избегая прямой военной эскалации, считают аналитики в Баку.

Как писал "Кавказский узел", один дрон упал на территории терминала аэропорта Нахичеванской автономной республики, другой - рядом со школой в селе Шекерабад. Здание аэропорта повреждено. В ходе атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека, их состояние стабильно. Глава МИД Азербайджана потребовал объяснений от Ирана, а парламентарий призвала соседнюю страну к извинениям за атаку беспилотников.

На фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли позицию Азербайджана по отношению к конфликту в Иране прагматичной.

Аналитики назвали преднамеренной атаку Ирана по Нахичевани

Совершение воздушной атаки на гражданскую инфраструктуру Азербайджана в Нахичеванской автономной республике (НАР) иранскими военными не вызывает сомнений и попытки представителей ИРИ опровергнуть это и возложить ответственность на какие-либо третьи стороны, стремящиеся “поссорить две страны”, не состоятельны, сказал корреспонденту «Кавказского узла» старший аналитик Аналитической службы Turan Шахин Гаджиев.

Исследование обломков дронов неминуемо выявит их происхождение и никакие “третьи страны” не пойдут на такую бессмысленную затею, уверен он

Аналитик считает, что Азербайджан будет жестко реагировать, однако пока ограничится дипломатическими демаршами и мерами политического характера, воздерживаясь от военного ответа. Не исключены и шаги военного характера, если со стороны Ирана последуют новые попытки ударов.

Однако, на его взгляд, судя по тому, как Иран отрицает свою причастность, Тегеран не рискнет пойти на откровенную военную эскалацию, поскольку в таком случае, может столкнуться с задействованием Шушинской декларации о взаимной военной поддержке Азербайджана и Турции, в случае нападения на кого-либо из них.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в интервью телеканалу AnewZ заявил, что исламская республика не наносила ударов по Азербайджану на фоне сообщений об атаках беспилотников на международный аэропорт Нахчывана сегодня, 5 марта. «Мы не нацелены на наши соседние страны», — заявил Гарибабади. Он добавил, что политика Ирана заключается в нанесении ударов только по военным базам своих противников, включая США и «сионистский режим». «Мы с самого начала заявляли: если в регионе есть какие-либо военные базы и они используются для нападения на Иран, мы нанесем по ним удары. Такова наша политика», — привело его слова Haqqin.Az.

Гаджиев полагает, что Баку будет настаивать на извинениях со стороны Ирана, расследовании и наказания виновных. Если же Иран будет отрицать свою не причастность, то это может привести к сворачиванию политических и экономических отношений, или по крайней мере, сведению к минимуму. Но, в любом случае, считает аналитик, Азербайджан повысит меры безопасности на границе с Ираном, считает Гаджиев.

Он обратил внимание на то, что по приказу Ильхама Алиева вооруженные силы уже приведены в состояние повышенной боеготовности.

Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный 25 декабря 2024 года в аэропорту казахстанского города Актау разбился самолет “Азербайджанских авиалиний”, летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек, выжили 29. Причиной крушения авиакомпания назвала "внешнее физическое и техническое вмешательство".

Проводя ситуацией с крушением самолета AZAL и требованием Баку извинений от России и наказания виновных, аналитик отметил, что в случае с повреждением авиалайнера над Грозным, действия российских военных были непреднамеренными. В данном случае, иранские БПЛА намеренно и прицельно атаковали аэропорт Нахичевани, поскольку рядом никаких военных объектов не было.

Сложно определить, кто же отдал приказ ударить по НАР? Было ли это санкционировано на высшем уровне, или решения принимал командующий среднего уровня, полагающий, что может таким способом “запугать” Азербайджан.

«Другой вопрос, в условиях полной неразберихи в политическом и военному руководстве ИРИ, сложно определить, кто же отдал приказ ударить по НАР? Было ли это санкционировано на высшем уровне, или решения принимал командующий среднего уровня, полагающий, что может таким способом “запугать” Азербайджан. Однако для Азербайджана разницы сейчас нет. Баку будет требовать от Ирана извинения, расследований и наказания виновных. Пока этого не будет сделано, отношения не нормализуются», - продолжил Гаджиев.

При этом он полагает, что в нынешней ситуации власти Ирана будут уклоняться и отрицать свою вину. Однако после прекращения военных действий, если режим сохранится в Иране, он ослабнет и будет вынужден искать восстановления прежних отношений с Азербайджаном.

Политический обозреватель Тапдыг Фархадоглу также считает удары по НАР преднамеренными.

“Иран с севера не подвергался атакам, поэтому ссылаться на то, что дроны случайно или ошибочно залетели на территорию НАР, иранцы не смогут”, - сказал аналитик в беседе с корреспонденту “Кавказского узла”.

По его мнению, неуместны и появившиеся в иранских СМИ утверждения о том, что атака могла быть совершена “третьей стороной” и в частности Израилем, поскольку исследование обломков выявит производителя дронов.

Путин признал взрыв ракет ПВО вблизи самолета AZAL Выпущенные системой ПВО России две ракеты не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, заявил Владимир Путин на встрече с Ильхамом Алиевым.

Он считает, что как и в случае с потерпевшим крушение самолетом AZAL, азербайджанская сторона будет добиваться признания Ираном вины, проведения расследования и наказания виновных.

“Однажды Азербайджан уже добился в отношениях с Ираном выполнения требований Баку. В январе 2023 года в Тегеране было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана, в результате которого один сотрудник был убит, еще двое ранены. Иранцы длительное время уклонялись от объективного расследования. Но, Баку был принципиален, Азербайджан приостановил деятельность посольства, отозвал посла и сотрудников, дипломатически отношения оказались на грани разрыва. В итоге иранцы, осудили совершившего атаку на посольство лицо к высшей мере наказания и оно было исполнено в присутствии азербайджанских дипломатов”, - сказал Фархадоглу.

27 января 2023 года было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, погиб начальник службы безопасности Орхан Аскеров. Еще двое охранников получили ранения, нападавший был задержан. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность посольства и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу. Работа посольства была возобновлена 15 июля 2024 года.

Он предположил, что приказ об атаке на Нахичевань мог исходить от групп в военном руководстве Ирана, враждебно относящихся к Азербайджану.

"С политическим руководством Ирана, по крайней мере, его крылом возглавляемом президентом Масудом Пезешкианом проблем у Азербайджана не возникало. Напротив, Пезешкиан несколько раз приезжал в Баку. Примечательно, что еще сегодня утром иранский МИД запросил помощи у Баку в эвакуации иранских дипломатов из Ливана и азербайджанские власти выразили готовность отправить за ними отдельный самолет. И вот на фоне этих договоренностей, вероломно был нанесен удар по НАР. В иранской элите всегда были сторонники враждебного отношения к независимому Азербайджану, видящего в нем “провинцию” Ирана”, - сказал Фархадоглу.

Если со стороны Ирана последуют новые атаки, и в частности на нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана, то Баку ответит военными ударами по позициям в Иране

На его взгляд, Азербайджан предпринимает меры по усилению по повышению своей боеготовности, но пока будет воздерживаться от военных ударов и ограничится дипломатическими демаршами и возможным ограничением экономических связей.

“Судя по тому, как Иран отрицает свою причастность к атаке, они также не намерены продолжать удары, понимая, что их позиция будет выглядеть заведомо неправой. Более того, это может вызвать волнения среди десятков миллионов азербайджанцев Ирана, которые пока сохраняют в общем-то лояльность государству. Характерно, что иранские азербайджанцы в эмиграции на Западе, занимавшие с начала военных действий в Иране нейтральную позицию, после атак на НАР, в социальных сетях обрушились с критикой на власти ИРИ и призвали соотечественников осудить действия Тегерана. Однако, если со стороны Ирана последуют новые атаки, и в частности на нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана, то Баку ответит военными ударами по позициям в Иране. Азербайджан получит поддержку Запада, поскольку от нормального функционирования газотранспортной системы Азербайджана зависит снабжения 10 стран ЕС”, - сказал аналитик.

Он также указал на то, что сдерживающим фактором для Ирана является военное союзничество между Азербайджаном и Турцией, закрепленное в Шушинской декларации.

Аналитик обратил внимание на то, что глава МИД Турции Хакан Фидан уже позвонил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку.

На его взгляд, удары по НАР не отразятся на эвакуации из Ирана.

Более 130 граждан России эвакуированы за сутки из Ирана в Азербайджан За сутки через ППП "Астара" из Ирана в Азербайджан эвакуировано более 400 человек, в их числе две группы граждан России. Одна из групп российских граждан вылетела из Ленкоранского аэропорта в Москву на самолете МЧС.

“Эвакуация проводится через пункт “Астара”, которая находится в другой части азербайджано-иранской границы”, - отметил эксперт.

Однако, продолжил он, повреждение аэропорта НАР создаст сложности для лиц, совершающих поездки из НАР в Баку и обратно. Дело в том, что воздушный путь является единственной транспортной коммуникацией между регионом и остальной частью страны. С 28 февраля приостановлены и автобусные рейсы через Иран. Теперь согласно договоренностями между Азербайджаном и Турцией, для полетов между Азербайджаном и НАР будет использоваться аэропорт приграничного турецкого города Ыгдыр. Однако он находится примерно в 150 км <от города Нахичевань>”, - сказал Фархадоглу.

Азербайджан может использовать экономическое давление

По мнению директора Центра южнокавказских исследований, политолога Фархада Мамедова, атака на территорию НАР, “не была случайной, поскольку целью стал стратегически важный объект — международный аэропорт”.

Азербайджан, считает он, на протяжении последних лет демонстрировал нейтральную позицию в отношении конфликта вокруг Ирана и не позволял использовать свою территорию для действий против Тегерана.

Азербайджан наверняка начнет консультации с Турцией в соответствии с Шушинской декларацией и предпримет меры исключительно для своей обороны

По мнению аналитика, текущие события могут быть связаны с внутренним кризисом управления в Иране и неопределенностью относительно того, какие силы принимают решения в условиях политической турбулентности.

“Непонятно, как и со стороны кого принимаются решения о нанесении ударов. Азербайджан наверняка начнет консультации с Турцией в соответствии с Шушинской декларацией и предпримет меры исключительно для своей обороны. Арабские страны, столкнувшиеся с атаками Ирана, пока не предпринимали ответных действий на атаки со стороны Ирана… То же сделала и Турция после того, как в воздушном пространстве Турции была сбита иранская ракета. Следует быть терпеливыми и хладнокровными, как бы трудно это не было бы. Как показывает практика, Азербайджан может выдерживать удар и в нужное время предпринимать ответные действия”, - написал Мамедов на своей странице в facebook*.

Нападение на НАР может стать серьезным поворотным моментом в двусторонних отношениях

По мнению члена Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрула Джуварлы, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, признает ли Тегеран ответственность за инцидент и принесет извинения.

“В противном случае, нападение на НАР может стать серьезным поворотным моментом в двусторонних отношениях. Азербайджан, вероятно, усилит свою оборону на юге, и уже ВС приведены в повышенную боеготовность. Может последовать и заморозка торговых связей между двумя странами. Для Ирана это будет чувствительно с учетом того, что в бассейне Персидского залива движение судов парализовано”, - сказал Джуварлы корреспонденту “Кавказского узла”.

Вместе с тем, по его словам, в случае сохранения военной напряженности может быть отложена и реализация транспортного коридора TRIPP.

В августе 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Иран заявил расследовании ударов по Азербайджану

Отметим, что вечером 5 марта по инициативе министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи состоялся телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В ходе беседы министр Джейхун Байрамов решительно осудил удары беспилотными летательными аппаратами, нанесенными с территории Ирана по Нахчыванской Автономной Республике, и заявил о своем категорическом протесте в связи с этими действиями, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Подобные атаки на азербайджанскую территорию грубо нарушают нормы и принципы международного права, а также способствуют росту напряженности в регионе.

Глава МИД Ирана выразил обеспокоенность в связи с атакой с применением дронов по территории Нахчыванской Автономной Республики. Он проинформировал, что иранская сторона совместно с военными структурами начала расследование данного происшествия. Также иранский министр пожелал скорейшего исцеления пострадавшим гражданским лицам.

«До сведения иранской стороны было доведено, что Азербайджан ожидает извинений в связи с атакой, предоставления в кратчайшие сроки разъяснений по результатам расследования, а также принятия всех необходимых мер для исключения повторения подобных инцидентов в будущем», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.