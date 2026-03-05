×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:09, 5 марта 2026

Атака иранских дронов произошла в Азербайджане

Обломки дрона. 5 марта 2026 г. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/v-rezultate-udarov-iranskix-dronov-povrezdena-takze-vzlyotno-posadocnaya-polosa-naxcyvanskogo-aeroporta-foto-639247

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один дрон упал на территории терминала аэропорта близ Нахичевани, другой — рядом со школой в селе Шекерабад. Здание аэропорта повреждено, пострадали два человека. 

Как писал "Кавказский узел", за сутки 3 марта через ППП "Астара" из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 400 человек, в их числе две группы граждан России. Одна из групп российских граждан вылетела из Ленкоранского аэропорта в Москву на самолете МЧС.

На фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли позицию Азербайджана по отношению к конфликту в Иране прагматичной.

Иранский беспилотник упал на территории аэропорта близ Нахичевани, сообщает азербайджанское агентство APA. Еще несколько дронов упали в других локациях.  

Это информацию подтвердил МИД Азербайджана. В ведомстве уточнили, что на территории терминала аэропорта упал один дрон, другой — рядом со зданием школы в селе Шекерабад. Здание аэропорта повреждено, пострадали два человека. «Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить данный инцидент, дать объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», — говорится в заявлении.

Иранской стороне будет выражен протест и вручена соответствующая нота, добавили в ведомстве. В Министерство иностранных дел уже вызван чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу. 

Международный аэропорт Нахичевани расположен примерно в 10 км от границы с Ираном, уточняет Reuters.

В связи с атакой со стороны Ирана минобороны Азербайджана заявило, что «нападение не останутся без ответа». «5 марта вооружённые силы Ирана с использованием беспилотных летательных аппаратов осуществили акты нападения на Нахичеванский международный аэропорт и другую гражданскую инфраструктуру. Технические параметры беспилотных летательных аппаратов и подробности этих атак изучаются», - говорится в заявлении военного ведомства, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Министерство обороны готовит "необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета" страны, а также "для обеспечения безопасности гражданских лиц и гражданской инфраструктуры".

Больше о разнонаправленной реакции в Москве, Ереване, Баку и Тбилиси на конфликт с участием Ирана и США говорится в подготовленной «Кавказским узлом» справке «Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ».

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:55, 5 марта 2026
Зарему Мусаеву снова признали виновной в нападении на сотрудника колонии
02:05, 5 марта 2026
Семь военных из Карачаево-Черкесии убиты на Украине
01:09, 5 марта 2026
Житель Новороссийска задержан за публичные призывы к поджогу больниц
20:44, 4 марта 2026
Суд конфисковал имущество бывшего замминистра природных ресурсов Кубани
20:07, 4 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за отсутствие в части
18:30, 4 марта 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Все события дня
Новости
Последние дни Степанакерта 2023 г. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=HHMVd5zZfnc
11:36, 5 марта 2026
Видео последних дней армянского населения в Карабахе вызвало конфликт пользователей Facebook* 
Граница и переговоры. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:55, 5 марта 2026
Мирные переговоры Азербайджана и Армении привели к затишью на границе двух стран
Замин Зяки, фото со страницы в ФБ https://www.facebook.com/photo/?fbid=3462959980660920&set=ecnf.100008408554746
06:01, 5 марта 2026
Обвинение запросило длительный срок для азербайджанского активиста Замина Зяки
"Маршрут Трампа (TRIPP)". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
18:18, 4 марта 2026
Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на сроки реализации "Маршрута Трампа" на Южном Кавказе 
Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
13:58, 4 марта 2026
Правозащитники зафиксировали значительный рост числа заключенных журналистов в Азербайджане
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Война в Иране. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Фото
10:33, 23 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Простые причины нищенского роста ВВП
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Последние дни Степанакерта 2023 г. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=HHMVd5zZfnc
05 марта 2026, 11:36
Видео последних дней армянского населения в Карабахе вызвало конфликт пользователей Facebook* 

Дом на улице Азизова, 66. Фото: Администрация Махачкалы / Telegram
05 марта 2026, 04:03
Суд постановил снести жилую восьмиэтажку в Махачкале

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
04 марта 2026, 16:55
Обломки БПЛА найдены на территории санаториев в Геленджике

Дом, поврежденный в результате атаки дрона. Фото из телеграм-канала главы Новороссийска https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/14665
04 марта 2026, 10:10
Анонс выплат пострадавшим от БПЛА в Новороссийске вызвал дискуссию в Telegram

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше