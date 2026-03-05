Атака иранских дронов произошла в Азербайджане

Один дрон упал на территории терминала аэропорта близ Нахичевани, другой — рядом со школой в селе Шекерабад. Здание аэропорта повреждено, пострадали два человека.

Как писал "Кавказский узел", за сутки 3 марта через ППП "Астара" из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 400 человек, в их числе две группы граждан России. Одна из групп российских граждан вылетела из Ленкоранского аэропорта в Москву на самолете МЧС.

На фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли позицию Азербайджана по отношению к конфликту в Иране прагматичной.

Иранский беспилотник упал на территории аэропорта близ Нахичевани, сообщает азербайджанское агентство APA. Еще несколько дронов упали в других локациях.

Это информацию подтвердил МИД Азербайджана. В ведомстве уточнили, что на территории терминала аэропорта упал один дрон, другой — рядом со зданием школы в селе Шекерабад. Здание аэропорта повреждено, пострадали два человека. «Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить данный инцидент, дать объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», — говорится в заявлении.

Иранской стороне будет выражен протест и вручена соответствующая нота, добавили в ведомстве. В Министерство иностранных дел уже вызван чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу.

Международный аэропорт Нахичевани расположен примерно в 10 км от границы с Ираном, уточняет Reuters.

В связи с атакой со стороны Ирана минобороны Азербайджана заявило, что «нападение не останутся без ответа». «5 марта вооружённые силы Ирана с использованием беспилотных летательных аппаратов осуществили акты нападения на Нахичеванский международный аэропорт и другую гражданскую инфраструктуру. Технические параметры беспилотных летательных аппаратов и подробности этих атак изучаются», - говорится в заявлении военного ведомства, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Министерство обороны готовит "необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета" страны, а также "для обеспечения безопасности гражданских лиц и гражданской инфраструктуры".

Больше о разнонаправленной реакции в Москве, Ереване, Баку и Тбилиси на конфликт с участием Ирана и США говорится в подготовленной «Кавказским узлом» справке «Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ».