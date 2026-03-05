Обвинение запросило длительный срок для азербайджанского активиста Замина Зяки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель предложил приговорить общественного активиста Замина Зяки к 8 годам лишения свободы. Сам Зяки не признает себя виновным.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2005 года суд в Баку отказал в прекращении уголовного производства Замина Зяки, арестованного по делу против участников неправительственных организаций. Защита заявила об отсутствии доказательств вины активиста.

9 апреля руководитель Гянджинского регионального общинного центра Асеф Ахмедов и эксперт по социальным вопросам Замин Зяки были доставлены в следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана, там им предъявили обвинения в экономических преступлениях. Они были арестованы в рамках обновленного дела против ряда азербайджанских и иностранных НПО. Активистам вменяются "должностной подлог", "злоупотребление должностными полномочиями" и "легализация незаконно полученных средств", следствие изучает их связи с западными донорами, в том числе с USAID. Деятельность последнего была прекращена в Азербайджане решением правительства в феврале 2025 года.

Вчера, 4 марта, в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу Зяки под председательством судьи Эльмина Рустамова состоялось заключительное выступление гособвинителя. Прокурор предложил приговорить Зяки к 8 годам лишения свободы, признав его виновным по всем трем статьям уголовного обвинения: "легализация доходов, полученных преступным путем", "злоупотребление должностными полномочиями" и "должностной подлог", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в суде.

Зяки не признает себя виновным, сказала в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" его адвокат Гюнай Исмайлова. По ее словам, Зяки инкриминируют незаконное получение грантов, и это квалифицируется как "легализация имущества, полученного преступным путем".

Зяки участвовал в реализации проектов гражданского общества в качестве социального работника, отметила адвокат. Поэтому, по мнению стороны защиты, ему не могут быть инкриминированы должностные преступления, поскольку его деятельность была общественной.

Что касается обвинения в легализации доходов, полученных преступным путем, каковыми обвинение квалифицировало использование грантов, то, как подчеркнула адвокат, за не регистрацию грантовых договоров не предусмотрено уголовной ответственности, данные действия могут квалифицироваться максимум как административное правонарушение.

На следующем заседании состоится заключительное выступление защиты, которая будет настаивать на оправдательном вердикте, сказала Исмайлова.



"Уголовное дело против местных и иностранных НПО было открыто еще в 2014 году. Тогда прошла волна арестов известных правозащитников. Впоследствии их досрочно освободили, дело приостановили. Но в марте этого года (2025) дело возобновили, оно обрело масштаб кампании против остатков гражданского общества. К следствию было привлечено более 100 человек, в числе которых были даже представители провластных НПО, а также сотрудники представительств международных донорских организаций. Большинство было допрошено с предупреждением о новых вызовах, но более чем 10 лицам были предъявлены обвинения, некоторым заочно, поскольку они успели покинуть страну", - ранее сказал эксперт в области права, пожелавший остаться неназванным.