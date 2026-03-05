×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:01, 5 марта 2026

Обвинение запросило длительный срок для азербайджанского активиста Замина Зяки

Замин Зяки, фото со страницы в ФБ https://www.facebook.com/photo/?fbid=3462959980660920&set=ecnf.100008408554746

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель предложил приговорить общественного активиста Замина Зяки к 8 годам лишения свободы. Сам Зяки не признает себя виновным. 

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2005 года суд в Баку отказал в прекращении уголовного производства Замина Зяки, арестованного по делу против участников неправительственных организаций.  Защита заявила об отсутствии доказательств вины активиста.

 9 апреля руководитель Гянджинского регионального общинного центра Асеф Ахмедов и эксперт по социальным вопросам Замин Зяки были доставлены в следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана, там им предъявили обвинения в экономических преступлениях. Они были арестованы в рамках обновленного дела против ряда азербайджанских и иностранных НПО. Активистам вменяются "должностной подлог", "злоупотребление должностными полномочиями" и "легализация незаконно полученных средств", следствие изучает их связи с западными донорами, в том числе с USAID. Деятельность последнего была прекращена в Азербайджане решением правительства в феврале 2025 года.

Вчера, 4 марта, в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу Зяки под председательством судьи Эльмина Рустамова состоялось заключительное выступление гособвинителя. Прокурор предложил приговорить Зяки к 8 годам лишения свободы, признав его виновным по всем трем статьям уголовного обвинения: "легализация доходов, полученных преступным путем", "злоупотребление должностными полномочиями" и "должностной подлог", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в суде.

Зяки не признает себя виновным, сказала в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" его адвокат Гюнай Исмайлова. По ее словам, Зяки инкриминируют незаконное получение грантов, и это квалифицируется как "легализация имущества, полученного преступным путем".

Зяки участвовал в реализации проектов гражданского общества в качестве социального работника, отметила адвокат. Поэтому, по мнению стороны защиты, ему не могут быть инкриминированы должностные преступления, поскольку его деятельность была общественной.

Что касается обвинения в легализации доходов, полученных преступным путем, каковыми обвинение квалифицировало использование грантов, то, как подчеркнула адвокат, за не регистрацию грантовых договоров не предусмотрено уголовной ответственности, данные действия могут квалифицироваться максимум как административное правонарушение.

На следующем заседании состоится заключительное выступление защиты, которая будет настаивать на оправдательном вердикте, сказала Исмайлова.
 
"Уголовное дело против местных и иностранных НПО было открыто еще в 2014 году. Тогда прошла волна арестов известных правозащитников. Впоследствии их досрочно освободили, дело приостановили. Но в марте этого года (2025) дело возобновили, оно обрело масштаб кампании против остатков гражданского общества. К следствию было привлечено более 100 человек, в числе которых были даже представители провластных НПО, а также сотрудники представительств международных донорских организаций. Большинство было допрошено с предупреждением о новых вызовах, но более чем 10 лицам были предъявлены обвинения, некоторым заочно, поскольку они успели покинуть страну", - ранее сказал эксперт в области права, пожелавший остаться неназванным.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: к

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:05, 5 марта 2026
Семь военных из Карачаево-Черкесии убиты на Украине
01:09, 5 марта 2026
Житель Новороссийска задержан за публичные призывы к поджогу больниц
20:44, 4 марта 2026
Суд конфисковал имущество бывшего замминистра природных ресурсов Кубани
20:07, 4 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за отсутствие в части
18:30, 4 марта 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
17:44, 4 марта 2026
Житель Кабардино-Балкарии арестован по делу о терроризме
Все события дня
Новости
"Маршрут Трампа (TRIPP)". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
18:18, 4 марта 2026
Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на сроки реализации "Маршрута Трампа" на Южном Кавказе 
Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
13:58, 4 марта 2026
Правозащитники зафиксировали значительный рост числа заключенных журналистов в Азербайджане
Нурлан Гахраманлы. Фото с сайта Meydan TV https://www.meydan.tv/ru/article/po-delu-mejdan-tv-zaderzhan-zhurnalist-nurlan-libre/
08:16, 4 марта 2026
Ухудшение состояния голодающего в Баку журналиста встревожило близких
Эвакуация граждан России. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:20, 4 марта 2026
Более 130 граждан России эвакуированы за сутки из Ирана в Азербайджан
Анар Мамедли (слева) и Анар Абдуллы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:05, 3 марта 2026
Свидетель по делу Анара Мамедли не подтвердил версию следствия
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Война в Иране. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Последние записи в блогах
Фото
08:51, 1 марта 2026
Ветер с Апшерона
2
Противоположные позиции азербайджанцев по Ирану
Фото
16:33, 28 февраля 2026
Нагорные повороты. Карабах
7
Трилогия видеохроники Арцаха
Фото
10:33, 23 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Простые причины нищенского роста ВВП
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Дом на улице Азизова, 66. Фото: Администрация Махачкалы / Telegram
05 марта 2026, 04:03
Суд постановил снести жилую восьмиэтажку в Махачкале

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
04 марта 2026, 16:55
Обломки БПЛА найдены на территории санаториев в Геленджике

Дом, поврежденный в результате атаки дрона. Фото из телеграм-канала главы Новороссийска https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/14665
04 марта 2026, 10:10
Анонс выплат пострадавшим от БПЛА в Новороссийске вызвал дискуссию в Telegram

Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
03 марта 2026, 23:21
Участники протестов на Руставели поздравили матерей политзаключенных

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше