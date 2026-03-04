×

Кавказский узел

08:16, 4 марта 2026

Ухудшение состояния голодающего в Баку журналиста встревожило близких

Нурлан Гахраманлы. Фото с сайта Meydan TV https://www.meydan.tv/ru/article/po-delu-mejdan-tv-zaderzhan-zhurnalist-nurlan-libre/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние Нурлана Гахраманлы, арестованного по делу Meydan TV, заметно ухудшилось в результате длительной голодовки, а эффективную медпомощь ему не оказывают, сообщила супруга журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 16 января арестованный по делу Meydan TV журналист Нурлан Гахраманлы объявил бессрочную голодовку в знак протеста против насилия со стороны конвоиров. 20 февраля на заседании суда в Баку он сообщил, что уже 36-е сутки проводит голодовку, но не получает медицинской помощи.

Нурлан Гахраманлы - журналист-фрилансер, сотрудничающий с разными независимыми изданиями и известный под псевдонимом Нурлан Либре. Он был задержан 20 февраля 2025 года. Состояние Нурлана значительно ухудшилось, рассказала его супруга, которая 19 февраля виделась с ним в СИЗО. "Он сильно истощен. С каждым разом он существенно теряет в весе, буквально тает. Нурлан едва передвигался. Он жаловался на боли во всем теле. Он пьет только воду. Ему никакой медпомощи не оказывают", - сказала она "Кавказскому узлу".

Состояние здоровья Нурлана Гахраманлы, который продолжает длительную голодовку, значительно ухудшилось, сообщила его супруга Асли Ализаде.

"В результате голодовки у него начались головные боли, и он быстро теряет вес. Врачи ограничиваются только анализами крови и измерением артериального давления, никаких других мер не предпринимается", - привело 3 марта ее слова Meydan TV.

Я пошла на встречу с Нурланом, но встречу не разрешили

Логотип Meydan TV. Скриншот от 06.12.24 из YouTube-канала Meydan TV, https://www.youtube.com/post/Ugkxu-nGzh1UQS3CAcwtbhniF-4elEo9ImOr
20:51 07.12.2024
Задержания в Meydan TV стали новым витком репрессий против журналистов
Задержания журналистов Meydan TV направлены на подавление критических голосов и нагнетание страха в азербайджанском обществе, а очередной виток репрессий стал свидетельством усиления режима диктатуры, указали азербайджанские оппозиционеры.

Женщина отметила, что ей не разрешили встретиться с мужем. "Сегодня я пошла на встречу с Нурланом, но встречу не разрешили", - сказала она.

По ее словам, Нурлану также ограничили возможность телефонных разговоров, это произошло после жалоб омбудсмену. Сами жалобы, поданные омбудсмену, у арестованного также забрали, утверждает Ализаде. "Жалобы и заявления, которые он подал омбудсмену, забрали у него и не вернули", - пояснила она.

Супруга журналиста назвала эту ситуацию парадоксальной. «Представьте себе страну, где вы жалуетесь уполномоченному по правам человека на нарушение ваших прав, но вместо улучшения ваше положение ухудшается. Куда вы обратитесь, кому пожалуетесь?» - приводятся в публикации ее слова.

2 марта стало известно, что Нурлан Гахраманлы подал генпрокурору Азербайджана  жалобу на угрозы силовиков и отправку в карцер после отказа прекратить голодовку. Из-за голодовки журналиста подвергся давлению и его сосед по камере.

Напомним, дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж
12:39 19.02.2026
Серийные аресты журналистов в Азербайджане
В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья - Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Автор: "Кавказский узел"

